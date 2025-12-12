https://ria.ru/20251212/kia-2061768949.html
Kia зарегистрировала товарный знак в России
Kia зарегистрировала товарный знак в России - РИА Новости, 12.12.2025
Kia зарегистрировала товарный знак в России
Ушедшая из России южнокорейская автомобильная компания Kia зарегистрировала в РФ товарный знак "KIA", выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. РИА Новости, 12.12.2025
россия
