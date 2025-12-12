Рейтинг@Mail.ru
22:07 12.12.2025
Kia зарегистрировала товарный знак в России
Ушедшая из России южнокорейская автомобильная компания Kia зарегистрировала в РФ товарный знак "KIA", выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. РИА Новости, 12.12.2025
авто, россия, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), kia rio
Авто, Россия, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), Kia Rio
© Фото : Kia MotorsАвтомобиль Kia Cerato
Автомобиль Kia Cerato - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© Фото : Kia Motors
Автомобиль Kia Cerato. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Ушедшая из России южнокорейская автомобильная компания Kia зарегистрировала в РФ товарный знак "KIA", выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно документам, заявка была подана в ведомство в октябре 2024 года, в декабре 2025 года Роспатент принял решение о регистрации товарного знака в России со сроком действия до 2034 года.
Теперь под "KIA" компания может проектировать и продавать в России комплектующие для автомобилей, технические масла, а также электронные системы управления.
Kia Corporation - южнокорейская автомобильная компания, основана в 1944 году. Ежегодно производит более 1,4 миллиона автомобилей, имеет 14 заводов в восьми странах. Штат компании составляет более 40 тысяч человек.
АвтоРоссияФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)Kia Rio
 
 
