"Вашингтон" проиграл "Каролине", Овечкин отметился передачей
Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" проиграли "Каролине Харрикейнз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" проиграли "Каролине Харрикейнз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая состоялась в столице США, завершилась победой гостей в серии буллитов со счетом 3:2 (0:0, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0). В составе "Каролины" шайбы в основное время матча забросили Николай Элерс (34-я минута) и Логан Стэнковен (58). Автором победного буллита стал Сет Джарвис. У "Кэпиталз" голами отличились Коннор Макмайкл (25) и Ник Дауд (52).
Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин провел на площадке 17 минут игрового времени, нанес три броска в створ ворот, заблокировал один бросок и отметился голевой передачей. Овечкин стал четвертым российским игроком, кто достиг отметки в 30 очков (14 голов и 16 передач) в сезоне-2025/26 НХЛ.
Форвард "Каролины" Андрей Свечников три раза бросил в створ ворот, применил три силовых приема и не реализовал свою попытку в серии буллитов. Защитник "Харрикейнз" Александр Никишин отличился голевой передачей.
"Вашингтон" потерпел второе поражение в последних трех матчах чемпионата НХЛ. "Каролина" одержала вторую победу подряд.