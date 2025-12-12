Рейтинг@Mail.ru
"Вашингтон" проиграл "Каролине", Овечкин отметился передачей
Хоккей
Хоккей
 
05:52 12.12.2025
"Вашингтон" проиграл "Каролине", Овечкин отметился передачей
"Вашингтон" проиграл "Каролине", Овечкин отметился передачей
Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" проиграли "Каролине Харрикейнз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
"Вашингтон" проиграл "Каролине", Овечкин отметился передачей

"Вашингтон" проиграл "Каролине" в матче НХЛ, Овечкин отметился передачей

© Getty Images / Scott TaetschАлександр Овечкин
Александр Овечкин
© Getty Images / Scott Taetsch
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" проиграли "Каролине Харрикейнз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
12 декабря 2025 • начало в 03:00
Закончен (Б)
Вашингтон
2 : 30:1
Каролина
25:00 • Коннор Макмайкл
(Александр Овечкин, Расмус Сандин)
51:32 • Ник Дауд
(Расмус Сандин, Коннор Макмайкл)
33:43 • Николай Элерс
(Логан Станковен, Александр Никишин)
57:45 • Логан Станковен
(Николай Элерс, Ялен Четфилд)
65:01 • Сет Джарвис (П)
Встреча, которая состоялась в столице США, завершилась победой гостей в серии буллитов со счетом 3:2 (0:0, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0). В составе "Каролины" шайбы в основное время матча забросили Николай Элерс (34-я минута) и Логан Стэнковен (58). Автором победного буллита стал Сет Джарвис. У "Кэпиталз" голами отличились Коннор Макмайкл (25) и Ник Дауд (52).
Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин провел на площадке 17 минут игрового времени, нанес три броска в створ ворот, заблокировал один бросок и отметился голевой передачей. Овечкин стал четвертым российским игроком, кто достиг отметки в 30 очков (14 голов и 16 передач) в сезоне-2025/26 НХЛ.
Форвард "Каролины" Андрей Свечников три раза бросил в створ ворот, применил три силовых приема и не реализовал свою попытку в серии буллитов. Защитник "Харрикейнз" Александр Никишин отличился голевой передачей.
"Вашингтон" потерпел второе поражение в последних трех матчах чемпионата НХЛ. "Каролина" одержала вторую победу подряд.
Хоккей Национальная хоккейная лига (НХЛ) Вашингтон Кэпиталз Каролина Харрикейнз Александр Овечкин Александр Никишин Андрей Свечников
 
