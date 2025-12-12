Начальник войск РХБЗ: Киев запросил у НАТО более 200 тысяч противогазов

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Киев в 2025 году дополнительно запросил у НАТО еще более 200 тысяч противогазов и костюмов химической защиты, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев, комментируя намерения Киева использовать боевые отравляющие вещества.