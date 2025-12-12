Начальник войск РХБЗ: Киев запросил у НАТО более 200 тысяч противогазов

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Киев в 2025 году дополнительно запросил у НАТО еще более 200 тысяч противогазов и костюмов химической защиты, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев, комментируя намерения Киева использовать боевые отравляющие вещества.
Вопреки требованиям конвенции о запрещении химического оружия киевский режим открыто допускает возможность применения боевых отравляющих веществ, сказал Ртищев на брифинге.
"Свидетельством этому также являются поставки на Украину средств индивидуальной защиты западного производства в объемах, чрезмерных для страны, у которой нет химического оружия. С момента начала специальной военной операции страны НАТО уже поставили на Украину более 280 тысяч общевойсковых защитных костюмов и противогазов, 150 тысяч комплектов антидотов и 20 тысяч тестов для оперативного выявления боевых отравляющих веществ. В 2025 году киевский режим дополнительно запросил более двухсот тысяч противогазов и костюмов химической защиты, а также более 160 тысяч индивидуальных дозиметров", - отметил генерал.