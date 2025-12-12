Рейтинг@Mail.ru
17:40 12.12.2025 (обновлено: 18:21 12.12.2025)
Хегсет отстранил Дрисколла от переговоров по Украине, пишет Telegraph
в мире, украина, сша, париж, пит хегсет, дональд трамп, министерство обороны сша, мирный план сша по украине
В мире, Украина, США, Париж, Пит Хегсет, Дональд Трамп, Министерство обороны США, Мирный план США по Украине
Хегсет отстранил Дрисколла от переговоров по Украине, пишет Telegraph

Telegraph: Хегсет отстранил Дрисколла от переговоров по Украине из-за паранойи

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Шеф Пентагона Пит Хегсет отстранил министра армии США Дэна Дрисколла от участия в урегулировании ситуации на Украине, пишет Telegraph.
"Дрисколл <...> был отстранен от переговоров Хегсетом после того, как тот, по его мнению, вышел за рамки своих полномочий", — сообщила газета со ссылкой на источники.
По их данным, "все более параноидальный" Хегсет усмирил Дрисколла, который, по мнению шефа Пентагона, переусердствовал.
Ожидалось, что министр армии вернется на Украину для продолжения переговоров и примет участие во встрече в Париже 1 декабря, но этого не случилось. Как полагают украинские и европейские чиновники, отсутствие Дрисколла указывает на борьбу в Белом доме за контроль над мирным процессом.
Президента Дональда Трампа пригласили принять участие в переговорах во Франции между представителями Соединенных Штатов, Европы и Украины 13 декабря.
"США примут участие в переговорах на этих выходных только в случае существования реального шанса, что будет подписано мирное соглашение, и если это будет целесообразным использованием времени", — подчеркнула представитель Белого дома Анна Келли.
Обсуждение мирного плана США

На минувшей неделе Владимир Путин принял в Кремле Стивена Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера. Стороны около пяти часов обсуждали суть американской мирной инициативы, но компромиссный вариант найти пока не удалось.
Как позднее заявил российский лидер, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, были вопросы, с которыми Москва не согласна.
В свою очередь, Зеленский в понедельник отправился в Британию, где обсудил американское предложение с европейскими лидерами. Как пишут украинские издания, по итогам встречи он вновь отказался идти на уступки в вопросе территорий.
По данным портала Axios, Киев передал Вашингтону ответ на последние предложения американцев по урегулированию.
В миреУкраинаСШАПарижПит ХегсетДональд ТрампМинистерство обороны СШАМирный план США по Украине
 
 
Заголовок открываемого материала