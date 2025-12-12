Рейтинг@Mail.ru
В Хабаровске желающие прошли курс "Сестры милосердия" по нацпроекту
Хабаровский край
 
10:25 12.12.2025 (обновлено: 10:26 12.12.2025)
В Хабаровске желающие прошли курс "Сестры милосердия" по нацпроекту
В Хабаровске желающие прошли курс "Сестры милосердия" по нацпроекту
В Хабаровске желающие прошли курс "Сестры милосердия" по нацпроекту

ХАБАРОВСК, 12 дек - РИА Новости. В Хабаровске желающие прошли курс по проекту "Сестры милосердия", организованный по национальному проекту "Продолжительная и активная жизнь", заявки подали более 100 человек, сообщает правительство Хабаровского края.
Отмечается, что проект "Сестры милосердия" организован министерством здравоохранения края, Хабаровской епархией и Хабаровским государственным медицинским колледжем имени Г.С. Макарова.
"В течение недели на базе Хабаровского государственного медицинского колледжа имени Г.С. Макарова проходил специальный обучающий курс для добровольцев – будущих сестер милосердия... Программа создаёт уникальную среду для подготовки кадров, напрямую направленную на улучшение качества жизни населения, что соответствует целям президентского нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь", - сообщает краевое правительство на официальном сайте.
Курсы провели специалисты московской Больницы Святителя Алексия для подготовки добровольцев по уходу за ранеными и тяжелобольными пациентами. На обучение поступило более 100 заявок от жителей края, сообщает краевое правительство. Такой высокий отклик показывает неравнодушие хабаровчан. По итогам собеседования были отобраны самые лучшие, которые под руководством московских наставников изучили основы медицинского ухода, психологического сопровождения и духовные принципы милосердного служения. После успешного завершения курса они получат свидетельство о квалификации "Младшая медицинская сестра милосердия".
Министр здравоохранения Хабаровского края Станислав Мальцев лично пообщался с преподавателями и волонтерами. "Сестры милосердия лечат не только раны, но и душу. Их поддержка бесценна для каждого тяжелобольного человека, особенно для тех, у кого нет близких. Опыт, привезенный московскими коллегами, – замечательная практика. Ее нужно распространять и внедрять во всех наших медицинских учреждениях", - приводятся в сообщении слова министра.
По данным преподавателя учебного центра "Больницы Святителя Алексия" Олеси Волковой, обучающий курс длится 144 часа и включает теорию и практику. Она отметила, что центр занимается подготовкой добровольцев, которые помогают персоналу в военных госпиталях. Кроме того, с 2022 года сестры выезжают в зону СВО для помощи местным жителям и раненым военнослужащим, также центр регулярно оказывает гуманитарную помощь.
Как сообщает правительство региона, с 2021 года в медицинском колледже работает отделение "Сестры милосердия". Программа отделения включает изучение "Духовных основ милосердия" для первокурсников и позволяет студентам в дальнейшем освоить дополнительную квалификацию для помощи в уходе за тяжелобольными.
Дмитрий Демешин - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Оклады педагогов в Хабаровском крае повысятся на 25% в следующем году
5 декабря, 09:27
 
Хабаровский крайХабаровскХабаровский край
 
 
