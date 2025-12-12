https://ria.ru/20251212/kartayzer-2061626168.html
Евродепутаты опасаются репрессий ЕП, заявил Картайзер
Евродепутаты опасаются репрессий ЕП, заявил Картайзер - РИА Новости, 12.12.2025
Евродепутаты опасаются репрессий ЕП, заявил Картайзер
Многие евродепутаты хотели бы принять участие в видеовстрече с коллегами из России, но опасаются репрессий Европарламента, заявил РИА Новости Евродепутат... РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T12:19:00+03:00
2025-12-12T12:19:00+03:00
2025-12-12T12:21:00+03:00
в мире
россия
евросоюз
фернан картайзер
европарламент
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/16/2049794787_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_c6fdade7b83923e995826f31d665b2d4.jpg
https://ria.ru/20251212/videovstrecha-2061624588.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/16/2049794787_0:0:1774:1330_1920x0_80_0_0_558f29122fd243bb9edb50c2d738c37e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, евросоюз, фернан картайзер, европарламент, госдума рф
В мире, Россия, Евросоюз, Фернан Картайзер, Европарламент, Госдума РФ
Евродепутаты опасаются репрессий ЕП, заявил Картайзер
Картайзер: евродепутаты боятся контактов с коллегами из РФ из-за репрессий ЕП