Евродепутаты опасаются репрессий ЕП, заявил Картайзер - РИА Новости, 12.12.2025
12:19 12.12.2025 (обновлено: 12:21 12.12.2025)
Евродепутаты опасаются репрессий ЕП, заявил Картайзер
в мире, россия, евросоюз, фернан картайзер, европарламент, госдума рф
В мире, Россия, Евросоюз, Фернан Картайзер, Европарламент, Госдума РФ
Евродепутаты опасаются репрессий ЕП, заявил Картайзер

Картайзер: евродепутаты боятся контактов с коллегами из РФ из-за репрессий ЕП

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС в Брюсселе
Флаги ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 12 дек - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Многие евродепутаты хотели бы принять участие в видеовстрече с коллегами из России, но опасаются репрессий Европарламента, заявил РИА Новости Евродепутат Картайзер
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил 27 ноября, что депутаты Госдумы планируют до конца года провести встречу в формате видео-конференц-связи с представителями Европарламента во главе с депутатом Фернаном Картайзером.
"Я знаю, что многие коллеги хотели бы принять участие, но вынуждены воздерживаться из-за возможных репрессалий, которые их ожидают. Все это наглядно демонстрирует атмосферу, которая в настоящее время царит в Европейском парламенте", - сказал он.
Фернан Картайзер - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Евродепутат рассказал, чему будет посвящена видеовстреча с Россией
В миреРоссияЕвросоюзФернан КартайзерЕвропарламентГосдума РФ
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
