Защита "крабового короля" Кана не стала комментировать приговор

ВЛАДИВОСТОК, 12 дек - РИА Новости. Защита сахалинского рыбопромышленника Олега Кана не стала давать комментарии по обжалованию его приговора по уголовному делу о создании преступного сообщества, контрабанде и уклонении от уплаты налогов.

Фрунзенский районный суд Владивостока в пятницу заочно приговорил Кана к 24 годам колонии строгого режима со штрафом 5 миллионов рублей по обвинению в создании преступного сообщества, контрабанде живого краба в составе группы на сумму свыше 2,6 миллиарда рублей и уклонении от уплаты налогов.

"Не подскажу вам ничего, комментарии не буду давать по этому поводу", - сказал РИА Новости адвокат бизнесмена Евгений Ефимчук, отвечая на вопрос агентства, будет ли защита обжаловать приговор Кану.

Японию, Южную Корею, По версии следствия, Кан с соучастниками в 2014-2019 годах занимался контрабандными поставками крабов из России КНР . За это время преступная группа вывезла морского деликатеса на 2,6 миллиарда рублей. При вывозе товар декларировался по одной цене, а в действительности отгружался по завышенной. Уклонение от уплаты таможенных платежей при реализации этой схемы оценивается стороной обвинения в 9 миллионов 276 тысяч 812 рублей 26 копеек.

В апреле 2024 года коллегия судей признала Кана виновным в организации убийства по найму бизнесмена Валерия Пхиденко во Владивостоке в 2010 году и заочно приговорила к 17 годам. Суд также взыскал с Кана компенсацию морального вреда в пользу пяти потерпевших в размере 3 миллионов рублей каждому. Защита обжаловала приговор.

Кан скрылся от следствия за границей, был объявлен в международный розыск, его заочно арестовали.