"Крабового короля" Кана заочно приговорили к 24 годам колонии
03:19 12.12.2025 (обновлено: 07:42 12.12.2025)
"Крабового короля" Кана заочно приговорили к 24 годам колонии
Суд во Владивостоке заочно приговорил Олега Кана к 24 годам за контрабанду

ВЛАДИВОСТОК, 12 дек — РИА Новости. Фрунзенский районный суд Владивостока в пятницу заочно приговорил сахалинского рыбопромышленникка Олега Кана к 24 годам колонии строгого режима за создание преступного сообщества, контрабанду живого краба и уклонение от уплаты налогов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Кана Олега Кымхаковича признать виновным... (Совокупно — Прим. Ред.) назначив наказание в виде лишения свободы на срок 24 лет колонии строгого режима со штрафом пять миллионов рублей", — огласила решение судья Анастасия Сурменко.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Защита попросила суд оправдать "крабового короля" Кана
25 ноября, 09:31
Срок будет исчисляться с момента фактического задержания Кана.
Рыбопромышленника признали виновным по части 1 статьи 210 УК (создание и руководство преступным сообществом в целях совершения особо тяжких преступлений), части 3 статьи 226.1 УК (контрабанда стратегически важных ресурсов), части 4 статьи 194 УК (уклонение от уплаты таможенных платежей), пункты "б" части 2 статьи 199 УК (уклонение от уплаты налогов).
С подсудимого также взыскали 4,2 миллиарда рублей за контрабанду краба. Его лишили права заниматься внешнеэкономической деятельностью на три года с ограничением свободы на два года.
Уголовное дело рассматривалось судьей единолично.
Суд - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Суд назвал причину конфликта "крабового короля" Кана с бизнесменом Пхиденко
15 мая, 04:44
Как уточнили в управлении Генпрокуратуры по ДФО, ущерб от уклонения от уплаты таможенных платежей и налогов полностью возмещен в 2021 году другим соучастником. В отношении остальных находящихся в международном розыске участников преступного сообщества расследование продолжается.
Сторона обвинения в ходе прений по делу настаивала на приговоре в 24 года колонии строгого режима со штрафом в пять миллионов рублей. Защита заявляла о невиновности бизнесмена и просила его оправдать.
По версии следствия, Кан с соучастниками в 2014—2019 годах занимался контрабандными поставками крабов из России в Японию, Южную Корею и Китай. За это время преступная группа вывезла морского деликатеса на 2,6 миллиарда рублей. При вывозе товар декларировался по одной цене, а в действительности отгружался по завышенной. Уклонение от уплаты таможенных платежей при реализации этой схемы оценивается стороной обвинения в девять миллионов 276 тысяч 812 рублей 26 копеек.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
Недвижимость сына "крабового короля" обратили в доход государства
7 июня, 08:29
В апреле 2024 года коллегия судей признала Кана виновным в организации убийства по найму бизнесмена Валерия Пхиденко во Владивостоке в 2010 году и заочно приговорила к 17 годам. Суд также взыскал с Кана компенсацию морального вреда в пользу пяти потерпевших в размере трех миллионов рублей каждому. Защита обжаловала приговор.
Кан скрылся от следствия за границей, был объявлен в международный розыск, его заочно арестовали.
Ранее во время рассмотрения другого иска адвокат обнародовал данные о возможной смерти Кана в Великобритании. Генпрокуратура назвала версию о его смерти инсценировкой.
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
По делу сына "крабового короля" допросили более 300 свидетелей
21 сентября, 05:30
 
Происшествия Россия Владивосток Япония Олег Кан Генеральная прокуратура РФ
 
 
