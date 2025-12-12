"Крабового короля" Кана заочно приговорили к 24 годам колонии

ВЛАДИВОСТОК, 12 дек — РИА Новости. Фрунзенский районный суд Владивостока в пятницу заочно приговорил сахалинского рыбопромышленникка Олега Кана к 24 годам колонии строгого режима за создание преступного сообщества, контрабанду живого краба и уклонение от уплаты налогов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Кана Олега Кымхаковича признать виновным... (Совокупно — Прим. Ред.) назначив наказание в виде лишения свободы на срок 24 лет колонии строгого режима со штрафом пять миллионов рублей", — огласила решение судья Анастасия Сурменко.

Срок будет исчисляться с момента фактического задержания Кана

Рыбопромышленника признали виновным по части 1 статьи 210 УК (создание и руководство преступным сообществом в целях совершения особо тяжких преступлений), части 3 статьи 226.1 УК (контрабанда стратегически важных ресурсов), части 4 статьи 194 УК (уклонение от уплаты таможенных платежей), пункты "б" части 2 статьи 199 УК (уклонение от уплаты налогов).

С подсудимого также взыскали 4,2 миллиарда рублей за контрабанду краба. Его лишили права заниматься внешнеэкономической деятельностью на три года с ограничением свободы на два года.

Уголовное дело рассматривалось судьей единолично.

Как уточнили в управлении Генпрокуратуры по ДФО, ущерб от уклонения от уплаты таможенных платежей и налогов полностью возмещен в 2021 году другим соучастником. В отношении остальных находящихся в международном розыске участников преступного сообщества расследование продолжается.

Сторона обвинения в ходе прений по делу настаивала на приговоре в 24 года колонии строгого режима со штрафом в пять миллионов рублей. Защита заявляла о невиновности бизнесмена и просила его оправдать.

Японию, Южную Корею и По версии следствия, Кан с соучастниками в 2014—2019 годах занимался контрабандными поставками крабов из России Китай . За это время преступная группа вывезла морского деликатеса на 2,6 миллиарда рублей. При вывозе товар декларировался по одной цене, а в действительности отгружался по завышенной. Уклонение от уплаты таможенных платежей при реализации этой схемы оценивается стороной обвинения в девять миллионов 276 тысяч 812 рублей 26 копеек.

В апреле 2024 года коллегия судей признала Кана виновным в организации убийства по найму бизнесмена Валерия Пхиденко во Владивостоке в 2010 году и заочно приговорила к 17 годам. Суд также взыскал с Кана компенсацию морального вреда в пользу пяти потерпевших в размере трех миллионов рублей каждому. Защита обжаловала приговор.

Кан скрылся от следствия за границей, был объявлен в международный розыск, его заочно арестовали.