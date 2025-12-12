https://ria.ru/20251212/kaliningrad-2061678014.html
В Калининграде экс-менеджера госпредприятия арестовали по делу о взятках
В Калининграде экс-менеджера госпредприятия арестовали по делу о взятках - РИА Новости, 12.12.2025
В Калининграде экс-менеджера госпредприятия арестовали по делу о взятках
Бывший менеджер госпредприятия в Калининградской области Сергей Троценко, обвиняемый во взятках на гособоронзаказе, арестован, сообщили РИА Новости в ГВСУ СК... РИА Новости, 12.12.2025
В Калининграде экс-менеджера госпредприятия арестовали по делу о взятках
