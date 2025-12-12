В Калининграде экс-менеджера госпредприятия арестовали по делу о взятках

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Бывший менеджер госпредприятия в Калининградской области Сергей Троценко, обвиняемый во взятках на гособоронзаказе, арестован, сообщили РИА Новости в ГВСУ СК РФ.

"По ходатайству военного следователя Троценко судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сюртуков задержан в порядке статьи 91 УПК РФ", - говорится в сообщении.