В Калининграде экс-менеджера госпредприятия арестовали по делу о взятках

15:28 12.12.2025
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Бывший менеджер госпредприятия в Калининградской области Сергей Троценко, обвиняемый во взятках на гособоронзаказе, арестован, сообщили РИА Новости в ГВСУ СК РФ.
Отмечается, что расследуется дело против бывших сотрудников ФГУП "Главное военно-строительное управление по специальным объектам" Дмитрия Сюртукова и Сергея Троценко. Они обвиняются в получении взятки свыше 12 миллионов рублей за покровительство при выполнении государственного оборонного заказа на сумму более 230 миллионов рублей в Калининградской области в 2020-2023 годах.
"По ходатайству военного следователя Троценко судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сюртуков задержан в порядке статьи 91 УПК РФ", - говорится в сообщении.
Уточняется, что взяткодатель сам сообщил о преступлении; вопрос о его уголовном преследовании будет решен позже.
В Калининградской области завели дело о взятке при возведении фортификаций
