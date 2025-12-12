https://ria.ru/20251212/jaroslavl-2061769244.html
В аэропорту Ярославля сняли временные ограничения
В аэропорту Ярославля сняли временные ограничения - РИА Новости, 12.12.2025
В аэропорту Ярославля сняли временные ограничения
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Ярославля, сообщила Росавиация. РИА Новости, 12.12.2025
