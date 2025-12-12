Рейтинг@Mail.ru
В аэропорту Ярославля сняли временные ограничения - РИА Новости, 12.12.2025
22:11 12.12.2025
В аэропорту Ярославля сняли временные ограничения
В аэропорту Ярославля сняли временные ограничения
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Ярославля, сообщила Росавиация. РИА Новости, 12.12.2025
безопасность, ярославль, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), туношна , происшествия
Безопасность, Ярославль, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Туношна , Происшествия
В аэропорту Ярославля сняли временные ограничения

Аэропорт Ярославля возобновил работу в штатном режиме после снятия ограничений

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкПассажирский самолет
Пассажирский самолет - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в медиабанк
Пассажирский самолет. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Ярославля, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Ярославль ("Туношна"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
БезопасностьЯрославльФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)ТуношнаПроисшествия
 
 
