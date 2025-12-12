В Якутии родителей заподозрили в истязании ребенка

ЯКУТСК, 12 дек - РИА Новости. Родители истязали маленького сына в Якутии, были возбуждены уголовные дела, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
В соцсетях и ряде СМИ распространились сообщения о жестоком обращении с 6-летним мальчиком в семье. Прокуратура Алданского района в Алдане установила, что мать систематически избивала ребенка. В семье также есть отчим и годовалый ребенок. Позже женщину с сожителем арестовали в рамках уголовного дела об истязании несовершеннолетнего.
Как отметили в прокуратуре, несмотря на жалобы соседей семьи и публикации в соцсетях, сотрудники департамента опеки и попечительства районной администрации и в уполномоченных органах МВД России по Алданскому району, а также в УФСИН ненадлежащим образом исполняли обязанности, они между собой не взаимодействовали.
"По факту допущенной халатности должностными лицами отдела опеки и попечительства администрации МР "Алданский район" и отдела УУПиПДН ОМВД России по Алданскому району СО по Алданскому району СУ СК РФ по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ. По материалам прокуратуры района также возбуждено уголовное дело (в отношении родителей ребенка - ред.) по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 156 УК РФ – неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", - рассказали в пресс-службе.