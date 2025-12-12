В Якутии родителей заподозрили в истязании ребенка

Как отметили в прокуратуре, несмотря на жалобы соседей семьи и публикации в соцсетях, сотрудники департамента опеки и попечительства районной администрации и в уполномоченных органах МВД России по Алданскому району, а также в УФСИН ненадлежащим образом исполняли обязанности, они между собой не взаимодействовали.