Россия делает все, чтобы защитить свои резервы, заявил Новак
Россия делает все, чтобы защитить свои резервы, заявил Новак - РИА Новости, 12.12.2025
Россия делает все, чтобы защитить свои резервы, заявил Новак
Незаконное изъятие российских активов Евросоюзом абсолютно неприемлемо для России, ЦБ делает всё, чтобы защитить свои золотовалютные резервы, прокомментировал... РИА Новости, 12.12.2025
россия
москва
2025
Россия делает все, чтобы защитить свои резервы, заявил Новак
Новак назвал изъятие активов ЦБ Евросоюзом неприемлемым