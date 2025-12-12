Рейтинг@Mail.ru
Россия делает все, чтобы защитить свои резервы, заявил Новак - РИА Новости, 12.12.2025
14:34 12.12.2025 (обновлено: 14:37 12.12.2025)
Россия делает все, чтобы защитить свои резервы, заявил Новак
Незаконное изъятие российских активов Евросоюзом абсолютно неприемлемо для России, ЦБ делает всё, чтобы защитить свои золотовалютные резервы, прокомментировал... РИА Новости, 12.12.2025
экономика
россия
москва
александр новак
центральный банк рф (цб рф)
евросоюз
экономика, россия, москва, александр новак, центральный банк рф (цб рф), евросоюз
Экономика, Россия, Москва, Александр Новак, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Евросоюз
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАлександр Новак
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Александр Новак. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Незаконное изъятие российских активов Евросоюзом абсолютно неприемлемо для России, ЦБ делает всё, чтобы защитить свои золотовалютные резервы, прокомментировал вице-премьер Александр Новак.
Банк России в пятницу утром сообщил, что сегодня подаст иск в Арбитражный суд Москвы к европейскому депозитарию Euroclear из-за попыток ЕС украсть российские замороженные активы. Сумма иска грозит быть колоссальной - минимум 200 миллиардов евро.
"Мы делаем всё, чтобы защитить свои золотовалютные резервы, в том числе Центральный банк. Потому что незаконное изъятие абсолютно неприемлемо для нас", - прокомментировал он RT.
Флаг Бельгии - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
В Минфине Бельгии отказались комментировать иск ЦБ к Euroclear
Вчера, 12:49
 
ЭкономикаРоссияМоскваАлександр НовакЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Евросоюз
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
