ЦБ подаст иск против Euroclear в Арбитражный суд Москвы

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. ЦБ подаст иск против депозитария Euroclear из-за ситуации с российскими активами, сообщил регулятор.
"В связи с незаконными действиями депозитария Euroclear, причиняющими убытки Банку России, а также в связи с официально рассматриваемыми Европейской комиссией механизмами прямого или косвенного использования активов <...> без согласия Банка России, <...> подается исковое заявление в Арбитражный суд города Москвы к депозитарию Euroclear о взыскании причиненных <...> убытков", — говорится в пресс-релизе.
Регулятор уточнил, что действия Euroclear нанесли вред ЦБ из-за невозможности распоряжаться активами.
Банк России назвал планы Еврокомиссии использовать замороженные средства незаконными, оставляет за собой право без уведомления защищать права и оспорит действия ЕК в компетентных органах.
Ситуация с активами
После начала спецоперации Евросоюз и страны G7 заблокировали около половины российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах Euroclear. Москва сделала ответный шаг: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
ЕС, обещавший помогать Киеву настолько долго, насколько потребуется, исчерпал все имевшиеся ресурсы, а выделять деньги из собственного бюджета страны сообщества не хотят. Сейчас Еврокомиссия добивается согласия Бельгии на использование российских активов.
Речь идет о сумме от 185 до 210 миллиардов евро в виде так называемого репарационного кредита. Утверждается, что Украина вернет его после окончания конфликта, если Москва "выплатит ей материальный ущерб".
Власти королевства пока отказываются выполнить это требование ЕС. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер назвал предложение Еврокомиссии воровством и не исключил подачу обращения в суд.
Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро утверждал, что решение о конфискации активов могут принять на саммите Евросоюза 18 декабря.
