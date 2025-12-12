Рейтинг@Mail.ru
Reddit подала иск против Австралии из-за запрета соцсетей для подростков
04:06 12.12.2025
Reddit подала иск против Австралии из-за запрета соцсетей для подростков
Reddit подала иск против Австралии из-за запрета соцсетей для подростков
в мире
австралия
россия
сша
reddit
facebook
tiktok
австралия
россия
сша
Reddit подала иск против Австралии из-за запрета соцсетей для подростков

Reddit подала иск против Австралии из-за запрета соцсетей для лиц младше 16 лет

Флаг Австралии. Архивное фото
© Flickr / Christian Haugen
Флаг Австралии. Архивное фото. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Социальная сеть Reddit подала иск в австралийский Верховный суд против Австралии и министра связи страны Аники Уэллс, требуя признать закон о запрете соцсетей для лиц младше 16 лет недействительным, следует из текста документа.
В Австралии 9 декабря ввели запрет на использование социальных сетей Facebook* и Instagram* (запрещены в РФ как экстремистские), Threads, Snapchat, TikTok, X, YouTube, Reddit, Kick и Twitch для лиц младше 16 лет. Владельцам социальных сетей, откуда не будут удалены профили детей и подростков, грозят штрафы в размере до 50 миллионов австралийских долларов (около 33 миллионов долларов США).
Дания введет запрет на соцсети для детей младше 15 лет, пишет AP
Дания введет запрет на соцсети для детей младше 15 лет, пишет AP
Вчера, 14:27
"Требуемые приказы: объявление поправки о безопасности в интернете... недействительной", - говорится в тексте иска.
Кроме того, Reddit требует, чтобы суд постановил, что соцсеть не является платформой с возрастным ограничением. Соцсеть также запросила возмещение судебных издержек.
В качестве одной из причин для подачи иска Reddit указывает на то, что запрет соцсетей нарушает свободу политического общения.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Телефон в руках - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
В школах РС БиГ предложили ограничить использование мобильников и соцсетей
10 декабря, 23:11
 
