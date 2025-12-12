https://ria.ru/20251212/isk-2061556919.html
Reddit подала иск против Австралии из-за запрета соцсетей для подростков
Reddit подала иск против Австралии из-за запрета соцсетей для подростков - РИА Новости, 12.12.2025
Reddit подала иск против Австралии из-за запрета соцсетей для подростков
Социальная сеть Reddit подала иск в австралийский Верховный суд против Австралии и министра связи страны Аники Уэллс, требуя признать закон о запрете соцсетей... РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T04:06:00+03:00
2025-12-12T04:06:00+03:00
2025-12-12T04:06:00+03:00
в мире
австралия
россия
сша
reddit
facebook
tiktok
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106151/26/1061512695_0:53:1024:629_1920x0_80_0_0_9a2942afd65a7aab7575f777d18ac60d.jpg
https://ria.ru/20251211/danija-2061379969.html
https://ria.ru/20251210/bosnija-2061245600.html
австралия
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106151/26/1061512695_58:0:967:682_1920x0_80_0_0_b8036cd5d238bf36e67849de68692dd5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, австралия, россия, сша, reddit, facebook, tiktok
В мире, Австралия, Россия, США, Reddit, Facebook, TikTok
Reddit подала иск против Австралии из-за запрета соцсетей для подростков
Reddit подала иск против Австралии из-за запрета соцсетей для лиц младше 16 лет
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Социальная сеть Reddit подала иск в австралийский Верховный суд против Австралии и министра связи страны Аники Уэллс, требуя признать закон о запрете соцсетей для лиц младше 16 лет недействительным, следует из текста документа.
В Австралии
9 декабря ввели запрет на использование социальных сетей Facebook
* и Instagram* (запрещены в РФ
как экстремистские), Threads, Snapchat, TikTok
, X, YouTube
, Reddit
, Kick и Twitch для лиц младше 16 лет. Владельцам социальных сетей, откуда не будут удалены профили детей и подростков, грозят штрафы в размере до 50 миллионов австралийских долларов (около 33 миллионов долларов США
).
"Требуемые приказы: объявление поправки о безопасности в интернете... недействительной", - говорится в тексте иска.
Кроме того, Reddit требует, чтобы суд постановил, что соцсеть не является платформой с возрастным ограничением. Соцсеть также запросила возмещение судебных издержек.
В качестве одной из причин для подачи иска Reddit указывает на то, что запрет соцсетей нарушает свободу политического общения.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.