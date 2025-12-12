Reddit подала иск против Австралии из-за запрета соцсетей для подростков

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Социальная сеть Reddit подала иск в австралийский Верховный суд против Австралии и министра связи страны Аники Уэллс, требуя признать закон о запрете соцсетей для лиц младше 16 лет недействительным, следует из текста документа.

Австралии 9 декабря ввели запрет на использование социальных сетей Facebook * и Instagram* (запрещены в РФ как экстремистские), Threads, Snapchat, TikTok , X, YouTube Reddit , Kick и Twitch для лиц младше 16 лет. Владельцам социальных сетей, откуда не будут удалены профили детей и подростков, грозят штрафы в размере до 50 миллионов австралийских долларов (около 33 миллионов долларов США ).

"Требуемые приказы: объявление поправки о безопасности в интернете... недействительной", - говорится в тексте иска.

Кроме того, Reddit требует, чтобы суд постановил, что соцсеть не является платформой с возрастным ограничением. Соцсеть также запросила возмещение судебных издержек.

В качестве одной из причин для подачи иска Reddit указывает на то, что запрет соцсетей нарушает свободу политического общения.