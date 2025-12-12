Рейтинг@Mail.ru
Иран настроен на реализацию Договора о стратегическом партнерстве с Россией - РИА Новости, 12.12.2025
12:27 12.12.2025 (обновлено: 12:37 12.12.2025)
Иран настроен на реализацию Договора о стратегическом партнерстве с Россией
Иран настроен на реализацию Договора о стратегическом партнерстве с Россией - РИА Новости, 12.12.2025
Иран настроен на реализацию Договора о стратегическом партнерстве с Россией
Тегеран настроен на реализацию Договора о всеобъемлющем стратегической партнерстве с РФ, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан. РИА Новости, 12.12.2025
в мире, тегеран (город), россия, иран, масуд пезешкиан, владимир путин
В мире, Тегеран (город), Россия, Иран, Масуд Пезешкиан, Владимир Путин
Иран настроен на реализацию Договора о стратегическом партнерстве с Россией

Пезешкиан: Иран настроен на реализацию Договора о партнерстве с Россией

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан во время встречи
Президент Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан во время встречи - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан во время встречи. Архивное фото
АШХАБАД, 12 дек - РИА Новости. Тегеран настроен на реализацию Договора о всеобъемлющем стратегической партнерстве с РФ, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.
"По всеобъемлющему стратегическому договору - настроены претворить в жизнь все договоренности", - сказал он в начале встречи с российским лидером Владимиром Путиным.
Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и Ирана был подписан 17 января 2025 года в ходе визита президента Ирана Масуда Пезешкиана в Москву. Согласно документу, стороны стремятся к углублению и расширению отношений во всех сферах, представляющих взаимный интерес.
Путин рассказал об обсуждении сотрудничества с Ираном в области газа
