Иран настроен на реализацию Договора о стратегическом партнерстве с Россией
Иран настроен на реализацию Договора о стратегическом партнерстве с Россией
Тегеран настроен на реализацию Договора о всеобъемлющем стратегической партнерстве с РФ, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан. РИА Новости, 12.12.2025
