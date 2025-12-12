Рейтинг@Mail.ru
10:22 12.12.2025
В Московской неделе интерьера и дизайна участвуют 1200 экспонентов
В Московской неделе интерьера и дизайна участвуют 1200 экспонентов
вднх, интерьер
ВДНХ, Интерьер
В Московской неделе интерьера и дизайна участвуют 1200 экспонентов

Московская неделя интерьера и дизайна начала работу на ВДНХ

© Фото : пресс-служба Московской недели интерьера и дизайнаМосковская неделя интерьера и дизайна
Московская неделя интерьера и дизайна - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© Фото : пресс-служба Московской недели интерьера и дизайна
Московская неделя интерьера и дизайна
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Московская неделя интерьера и дизайна, открывшаяся в павильонах № 55 и 57 на ВДНХ, собрала более 1200 экспонентов из 15 стран, сообщают организаторы.
"В этот раз пространство ВДНХ погрузилось в красный цвет: для оформления экспозиции организаторы использовали 17 километров нити — ее протяженность стала наглядным образом непрерывного творческого процесса, объединяющего разные поколения, регионы и подходы", - отмечается в сообщении.
Особое место на выставке по традиции заняли национальные экспозиции зарубежных стран — свои работы на стендах представили пять белорусских брендов, а также дизайнеры из Венгрии: Адам Киш, Берта Уйвари и Золтан Люблой. Всего в Неделе участвуют 46 зарубежных компаний.
"Межкультурный обмен в сфере дизайна очень важен. Мы обмениваемся новыми идеями. Новыми взглядами на, казалось бы, привычные вещи. В своих работах я попытался совместить элементы и венгерской, и русской культур. Уверен, что участие в этой выставке поможет мне найти партнеров для работы в России", — приводятся в сообщении слова Люблоя.
На выставке также состоялось открытие зоны российских брендов под кураторством продюсера Яны Рудковской.
Как отметила руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Кристина Кострома, на выставке стало очевидно: Москва подтверждает статус столицы дизайна.
"Москва действительно задает тренды, объединяя лучшие мировые практики с очень самобытным российским дизайнером. Для нас это мероприятие флагманское, знаковое. Московская неделя дизайна интерьера — это настоящая программа по продвижению отечественных брендов, их продукции. Мы внимательно следим за нашими участниками и видим, как растет их бизнес. Они находят новых клиентов, открывают для себя новые рынки. Многие открывают даже экспортные рынки благодаря нашей поддержке. Мы очень радуемся, когда появляются новые коллаборации. Эта площадка позволяет находить новых партнеров и находить новые форматы для взаимодействия", - сказала Кострома журналистам.
Одним из самых заметных мероприятий деловой программы стала сессия "Путешествие из Будапешта в Москву", организованная при поддержке посольства Венгрии. Венгерские дизайнеры вместе с директором Института Листа Шандором Козловым рассказали о главных направлениях развития современного дизайна в этой стране.
Дизайнеры из Белоруссии выступили в сессии "Дизайн по-белорусски". Вместе с экспертами они обсудили, как развивается мебельная индустрия страны, какие ценности стоят за их брендами и как белорусские дизайнеры и производители переосмысливают общее культурное наследие, двигаясь в будущее с собственным стилем и философией.
 
