У жителя Москвы случился инфаркт из-за куска свинины

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Кусок свинины спровоцировал у москвича приступ аллергии, который привел к инфаркту, это редкий случай синдрома Коуниса первого типа, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения.

"Приступ был сразу после еды и привел к кардиогенному шоку, хотя ранее вызывал только крапивницу. Это редкий случай синдрома Коуниса первого типа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пациента доставили на скорой помощи в ГКБ №15 с диагнозом "острый коронарный синдром, кардиогенный шок". Команда скорой помощи сделала все возможное для стабилизации состояния москвича.