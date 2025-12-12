Рейтинг@Mail.ru
У жителя Москвы случился инфаркт из-за куска свинины - РИА Новости, 12.12.2025
12:42 12.12.2025
https://ria.ru/20251212/insult-2061632870.html
У жителя Москвы случился инфаркт из-за куска свинины
Кусок свинины спровоцировал у москвича приступ аллергии, который привел к инфаркту, это редкий случай синдрома Коуниса первого типа, сообщается в... РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T12:42:00+03:00
2025-12-12T12:42:00+03:00
У жителя Москвы случился инфаркт из-за куска свинины

У жителя Москвы случился инфаркт из-за аллергии на свинину

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Кусок свинины спровоцировал у москвича приступ аллергии, который привел к инфаркту, это редкий случай синдрома Коуниса первого типа, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения.
"Приступ был сразу после еды и привел к кардиогенному шоку, хотя ранее вызывал только крапивницу. Это редкий случай синдрома Коуниса первого типа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пациента доставили на скорой помощи в ГКБ №15 с диагнозом "острый коронарный синдром, кардиогенный шок". Команда скорой помощи сделала все возможное для стабилизации состояния москвича.
"Синдром Коуниса - это острый коронарный синдром (например, инфаркт миокарда, спазм коронарных артерий или нестабильная стенокардия), вызванный аллергической реакцией. Сочетание анафилаксии и острого коронарного синдрома встречается крайне редко. Симптомы могут маскироваться, что затрудняет диагностику. В ходе диагностики анафилаксия была подтверждена повышенным уровнем сывороточной триптазы", - рассказала заведующая анестезиолого-реанимационным отделением №9 больницы Мария Наумова, чьи слова приводятся в сообщении.
Автомобиль скорой помощи на улице Нью-Йорка - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Пилот в США умер от аллергии на мясо
14 ноября, 07:53
 
