Рейтинг@Mail.ru
Белый дом выпустил инструкции по закупке ИИ для федеральных служб США - РИА Новости, 12.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:28 12.12.2025
https://ria.ru/20251212/instruktsii-2061555218.html
Белый дом выпустил инструкции по закупке ИИ для федеральных служб США
Белый дом выпустил инструкции по закупке ИИ для федеральных служб США - РИА Новости, 12.12.2025
Белый дом выпустил инструкции по закупке ИИ для федеральных служб США
Администрация президента США Дональда Трампа проинструктировала правительственные службы проверять модели искусственного интеллекта на соответствие принципу... РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T03:28:00+03:00
2025-12-12T03:28:00+03:00
технологии
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060758988_0:84:3072:1812_1920x0_80_0_0_8fb7abb76f7cd292c083eac514c09a13.jpg
https://ria.ru/20251212/tramp-2061551642.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060758988_112:0:2843:2048_1920x0_80_0_0_2d812efa9be24a47820a415712336992.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, сша, дональд трамп
Технологии, США, Дональд Трамп
Белый дом выпустил инструкции по закупке ИИ для федеральных служб США

Администрация Трампа выпустила инструкции по закупке ИИ для федслужб США

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 12 дек - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа проинструктировала правительственные службы проверять модели искусственного интеллекта на соответствие принципу беспристрастности при заключении соглашений с поставщиками услуг ИИ, следует из меморандума административно-бюджетного управления США (OMB).
"При закупке LLM (большая языковая модель - ред.) федеральные ведомства должны получить от поставщика достаточную информацию, чтобы определить, соответствует ли эта модель принципам беспристрастного ИИ", - говорится в документе.
В июле президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, требующий, чтобы модели ИИ, приобретаемые правительством США, выдавали надежные результаты, свободные от вредных идеологических предубеждений или социальных установок. Для этого модели ИИ должны соответствовать принципу поиска истины и принципу идеологической нейтральности.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Трамп подписал указ о создании системы регулирования ИИ
02:46
 
ТехнологииСШАДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала