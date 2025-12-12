Белый дом выпустил инструкции по закупке ИИ для федеральных служб США

ВАШИНГТОН, 12 дек - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа проинструктировала правительственные службы проверять модели искусственного интеллекта на соответствие принципу беспристрастности при заключении соглашений с поставщиками услуг ИИ, следует из меморандума административно-бюджетного управления США (OMB).

"При закупке LLM (большая языковая модель - ред.) федеральные ведомства должны получить от поставщика достаточную информацию, чтобы определить, соответствует ли эта модель принципам беспристрастного ИИ", - говорится в документе.