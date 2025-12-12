https://ria.ru/20251212/instruktsii-2061555218.html
Белый дом выпустил инструкции по закупке ИИ для федеральных служб США
Белый дом выпустил инструкции по закупке ИИ для федеральных служб США
ВАШИНГТОН, 12 дек - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа проинструктировала правительственные службы проверять модели искусственного интеллекта на соответствие принципу беспристрастности при заключении соглашений с поставщиками услуг ИИ, следует из меморандума административно-бюджетного управления США (OMB).
"При закупке LLM (большая языковая модель - ред.) федеральные ведомства должны получить от поставщика достаточную информацию, чтобы определить, соответствует ли эта модель принципам беспристрастного ИИ", - говорится в документе.
В июле президент США Дональд Трамп
подписал исполнительный указ, требующий, чтобы модели ИИ, приобретаемые правительством США, выдавали надежные результаты, свободные от вредных идеологических предубеждений или социальных установок. Для этого модели ИИ должны соответствовать принципу поиска истины и принципу идеологической нейтральности.