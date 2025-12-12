Минюст расширил реестр иноагентов

"Двенадцатого декабря в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены М.Л. Гуревич*, Д.Б. Дугаров*, В.Ю. Егоров*, а также А.Е. Коровайный*", - говорится в сообщении.

Дугаров* и Коровайнов*, по данным Минюста, распространяли фейки о решениях органов власти РФ, выступали против СВО. Призывали к нарушению территориальной целостности РФ, распространяли материалы иноагентов и организаций, нежелательных на территории РФ.