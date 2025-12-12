Рейтинг@Mail.ru
Производитель GRASS представил мерцающую линейку Milana proseccо
17:49 12.12.2025
Производитель GRASS представил мерцающую линейку Milana proseccо
Производитель GRASS представил мерцающую линейку Milana proseccо
Российский производитель бытовой химии, косметики, автохимии и средств для клининга - GRASS ("Грасс") - презентовал новинку-линейку из четырех продуктов с... РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T17:49:00+03:00
2025-12-12T17:49:00+03:00
2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061699862_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_8af2119936cf42152b6770ab2f6eb8ea.jpg
МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Российский производитель бытовой химии, косметики, автохимии и средств для клининга - GRASS ("Грасс") - презентовал новинку-линейку из четырех продуктов с шиммером, сообщает пресс-служба компании.
На отечественном рынке компания развивается более 22 лет. Туалетное мыло Milana ("Милана") является лидером продаж в категории “жидкое мыло” (согласно исследованию Nielsen, по продажам в период с января по октябрь 2025 года). Устойчивую позицию на рынке подтверждают премии и номинации, в которых Milana становится неоднократным лауреатом. Так, в октябре смежный бренд косметики "МайМусс" стал победителем в премии “Моя косметика- 2025”, а в ноябре в премии “Бренд года в России” Milana стала лауреатом в высшей лиге.
Мультибрендовая компания GRASS состоит из 25 брендов, среди которых Milana занимает место в пятерке лидеров, ежеквартально выпуская интересные новинки и радуя потребителей проверенными средствами. Так, осенью был выпущен хит продаж (согласно аналитики сервиса mpststs, с сентября по ноябрь 2025 года): мыло-пенка с трендовым ароматом дубайского шоколада. Имея собственный научно-исследовательский центр, химики-технологи самостоятельно разрабатывают каждую формулу, ориентируясь на запросы потребителей. На основе тестов, анализа рынка и отзывов, целью работы каждого технолога является создание качественного и бюджетного продукта. Именно поэтому перед покупателем представлен широкий выбор средств, среди которых он может найти "свое".
В декабре компания анонсировала выпуск новой линейки по уходу за кожей тела Milana prosecco ("Милана просекко"). Привычные и всеми любимые средства в интересном формате: жидкое мыло, гель для душа, крем и шиммер для тела с ароматом просекко и блестками.
Как заявляет производитель, в преддверии Нового Года всем хочется приблизить праздник и почувствовать себя особенно. Мерцающая линейка Milana позволит испытать чувство радости и сказки уже дома, во время обычных домашних ритуалов, оставляя после себя легкое сияние на теле.
Отличительной особенностью является натуральный состав средств, который способствует бережному очищению и защите кожи. Линолиевая кислота (Омега-6) восстанавливает защитный барьер, а жирные кислоты помогают повысить выработку коллагена и улучшить эластичность кожи.
Почувствовать приближение самого сказочного праздника вы можете, купив эти средства на маркетплейсах.
Также они являются отличным подарком для тех, кого сложно чем-то удивить.
ДАННЫЕ ПРОДАВЦА: ООО "ТД ГРАСС", 404143, Волгоградская обл., м.р-н Среднеахтубинский, г.п. рабочий поселок Средняя Ахтуба, рп. Средняя Ахтуба, ул. Промышленная, д. 12., ОГРН: 1113460004151, ИНН: 3445117986, КПП: 343501001, Номер регистрации: 3445117986.
