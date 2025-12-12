Жительницу Мелитополя приговорили к 12,5 года колонии за госизмену

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости. Жительница Мелитополя приговорена к 12,5 годам колонии за госизмену и перевод более 1,4 тысячи рублей на нужды ВСУ, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.
"Запорожский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 55-летней жительницы города Мелитополя. Она признана виновной в совершении государственной измены. Суд приговорил подсудимую к 12 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и дальнейшим ограничением свободы на 1 год", - говорится в сообщении.
По данным надзорного ведомства, с октября 2023 года по ноябрь 2024 года осужденная перевела через мобильное приложение более 1,4 тысячи рублей на счета иностранного банка, которые используются спецслужбами Украины.
"Указанные денежные средства предназначались для обеспечения вооруженных сил Украины", - подчеркнули в прокураторе.
