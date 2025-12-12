Рейтинг@Mail.ru
Жительницу Мелитополя приговорили к 12,5 года колонии за госизмену - РИА Новости, 12.12.2025
11:22 12.12.2025 (обновлено: 11:32 12.12.2025)
Жительницу Мелитополя приговорили к 12,5 года колонии за госизмену
Жительницу Мелитополя приговорили к 12,5 года колонии за госизмену - РИА Новости, 12.12.2025
Жительницу Мелитополя приговорили к 12,5 года колонии за госизмену
Жительница Мелитополя приговорена к 12,5 годам колонии за госизмену и перевод более 1,4 тысячи рублей на нужды ВСУ, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма. РИА Новости, 12.12.2025
происшествия
мелитополь
украина
республика крым
вооруженные силы украины
мелитополь
украина
республика крым
происшествия, мелитополь, украина, республика крым, вооруженные силы украины
Происшествия, Мелитополь, Украина, Республика Крым, Вооруженные силы Украины
Жительницу Мелитополя приговорили к 12,5 года колонии за госизмену

Жительницу Мелитополя приговорили к 12,5 года колонии за перевод денег ВСУ

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости. Жительница Мелитополя приговорена к 12,5 годам колонии за госизмену и перевод более 1,4 тысячи рублей на нужды ВСУ, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.
"Запорожский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 55-летней жительницы города Мелитополя. Она признана виновной в совершении государственной измены. Суд приговорил подсудимую к 12 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и дальнейшим ограничением свободы на 1 год", - говорится в сообщении.
По данным надзорного ведомства, с октября 2023 года по ноябрь 2024 года осужденная перевела через мобильное приложение более 1,4 тысячи рублей на счета иностранного банка, которые используются спецслужбами Украины.
"Указанные денежные средства предназначались для обеспечения вооруженных сил Украины", - подчеркнули в прокураторе.
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
В Москве вынесли приговор мужчине, совращавшему девочек в соцсетях
11 декабря, 20:45
 
ПроисшествияМелитопольУкраинаРеспублика КрымВооруженные силы Украины
 
 
