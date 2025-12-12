Рейтинг@Mail.ru
В России хотят снизить срок изучения обращений по авто умерших бойцов СВО - РИА Новости, 12.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:50 12.12.2025 (обновлено: 20:52 12.12.2025)
https://ria.ru/20251212/gosduma-2061709137.html
В России хотят снизить срок изучения обращений по авто умерших бойцов СВО
В России хотят снизить срок изучения обращений по авто умерших бойцов СВО - РИА Новости, 12.12.2025
В России хотят снизить срок изучения обращений по авто умерших бойцов СВО
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина предложила установить 14-ти дневный срок рассмотрения обращений... РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T16:50:00+03:00
2025-12-12T20:52:00+03:00
общество
россия
екатерина стенякина
гибдд мвд рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148637/15/1486371569_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0af150c80d95c9e4801d684dd602aa52.jpg
https://ria.ru/20250512/proekt-2016587422.html
https://ria.ru/20251210/gosduma-2060994443.html
https://ria.ru/20250826/postavlenie-2037749519.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148637/15/1486371569_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_1503e12ccdf4033436b6345ea3f92826.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, екатерина стенякина, гибдд мвд рф
Общество, Россия, Екатерина Стенякина, ГИБДД МВД РФ
В России хотят снизить срок изучения обращений по авто умерших бойцов СВО

В ГД предложили подтверждать регистрацию машины за умершим бойцом СВО за 14 дней

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве
Здание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина предложила установить 14-ти дневный срок рассмотрения обращений нотариусов по вопросам регистрации транспортного средства за умершим участником СВО.
Обращение на имя главы МВД Владимира Колокольцева имеется в распоряжении РИА Новости.
В здании Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
В ГД внесли проект о запрете раздела выплат участникам СВО при разводе
12 мая, 23:55
"На основании вышеизложенного, прошу Вас, уважаемый Владимир Александрович, поручить… при необходимости принять меры по урегулированию механизма межведомственного взаимодействия с нотариусами по вопросам подтверждения факта регистрации транспортных средств за умершими участниками специальной военной операции, в том числе в части установления 14-ти дневного предельного срока рассмотрения обращений нотариусов по данным вопросам", - сказано в обращении.
В документе Стенякина напомнила, что по действующему законодательству наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня смерти наследодателя или со дня вступления в силу решения суда о признании гражданина умершим.
В то же время, как уточнила депутат, с 30 августа 2025 года в России действует норма, предоставляющая супругам погибших участников СВО право пользоваться автомобилем, зарегистрированным на имя погибшего, до официального вступления в наследство.
Юридическим основанием для этого, по ее словам, является свидетельство о праве на временное пользование, выдаваемое нотариусом, ведущим наследственное дело.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
В ГД предложили выплачивать пособия взрослым детям погибших участников СВО
10 декабря, 03:48
Однако, Стенякина рассказала, что на практике реализация указанной нормы сталкивается с существенными трудностями, например, у пережившего супруга далеко не всегда имеются на руках документы на автомобиль (паспорт транспортного средства, свидетельство о регистрации и так далее), и в этих условиях нотариус вынужден самостоятельно устанавливать принадлежность автомобиля погибшему, направляя соответствующие запросы в ГИБДД для подтверждения регистрации транспортного средства.
В своем обращении парламентарий просит главу МВД поручить соответствующему структурному подразделению разобраться в сложившейся ситуации.
Девушка за рулем автомобиля - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
Вдовы бойцов СВО смогут пользоваться автомобилем до вступления в наследство
26 августа, 22:20
 
ОбществоРоссияЕкатерина СтенякинаГИБДД МВД РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала