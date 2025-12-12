Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме назвали поведение европейских лидеров неадекватным - РИА Новости, 12.12.2025
15:45 12.12.2025
https://ria.ru/20251212/gosduma-2061683115.html
В Госдуме назвали поведение европейских лидеров неадекватным
В Госдуме назвали поведение европейских лидеров неадекватным - РИА Новости, 12.12.2025
В Госдуме назвали поведение европейских лидеров неадекватным
Европейские лидеры открыто призывают к конфликту с Россией, их неадекватное поведение может спровоцировать все что угодно, заявил РИА Новости глава комитета... РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T15:45:00+03:00
2025-12-12T15:45:00+03:00
в мире
россия
сша
андрей картаполов
дональд трамп
госдума рф
https://ria.ru/20250326/gosduma-2007388881.html
россия
сша
в мире, россия, сша, андрей картаполов, дональд трамп, госдума рф
В мире, Россия, США, Андрей Картаполов, Дональд Трамп, Госдума РФ
В Госдуме назвали поведение европейских лидеров неадекватным

Картаполов: поведение лидеров ЕС и призывы к войне с РФ неадекватны

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по обороне Андрей Картаполов
Председатель комитета Государственной Думы РФ по обороне Андрей Картаполов - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Председатель комитета Государственной Думы РФ по обороне Андрей Картаполов. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Европейские лидеры открыто призывают к конфликту с Россией, их неадекватное поведение может спровоцировать все что угодно, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
Ранее президент США Дональд Трамп рассказал, что на днях предупредил кого-то заканчивать с играми в контексте украинского урегулирования, пригрозив Третьей мировой войной.
«

"Угроза, безусловно, реальна, потому что абсолютно неадекватное поведение европейских так называемых лидеров, они могут спровоцировать все что угодно", - сказал Картаполов.

По его словам, на сегодняшний день угроза более крупного конфликта не снята, поскольку европейские лидеры открыто призывают к конфликту и "кричат", что готовятся к войне с Россией.
Флаги Евросоюза у здания штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
В Госдуме назвали страны ЕС халявщиками
26 марта, 12:03
 
В миреРоссияСШААндрей КартаполовДональд ТрампГосдума РФ
 
 
