Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме прокомментировали идею Зеленского о референдуме - РИА Новости, 12.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:14 12.12.2025
https://ria.ru/20251212/gosduma-2061672581.html
В Госдуме прокомментировали идею Зеленского о референдуме
В Госдуме прокомментировали идею Зеленского о референдуме - РИА Новости, 12.12.2025
В Госдуме прокомментировали идею Зеленского о референдуме
Предложение Владимира Зеленского о "всеукраинском референдуме" - не более чем очередная попытка затянуть переговоры и отсрочить принятие каких-либо решительных... РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T15:14:00+03:00
2025-12-12T15:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
владимир зеленский
госдума рф
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/13/1884968750_0:203:3075:1933_1920x0_80_0_0_d6423e5cf212a555c7a04126284422e0.jpg
https://ria.ru/20251212/ushakov-2061635964.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/13/1884968750_346:0:3075:2047_1920x0_80_0_0_f27ce6c45b61782701c02e6251c72fee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, владимир зеленский, госдума рф, мирный план сша по украине
Специальная военная операция на Украине, Украина, Владимир Зеленский, Госдума РФ, Мирный план США по Украине
В Госдуме прокомментировали идею Зеленского о референдуме

Чемерис назвала слова Зеленского о референдуме попыткой затянуть переговоры

© AP Photo / Yves HermanВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© AP Photo / Yves Herman
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Предложение Владимира Зеленского о "всеукраинском референдуме" - не более чем очередная попытка затянуть переговоры и отсрочить принятие каких-либо решительных шагов к мирному разрешению конфликта, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Роза Чемерис.
Ранее телеканал "Общественное" сообщил, что Зеленский допустил проведение "всеукраинского референдума" по территориальным вопросам.
"Очередное "гениальное" предложение Владимира Зеленского о "всеукраинском референдуме" - не более чем очередная попытка затянуть переговоры и отсрочить принятие каких-либо решительных шагов к мирному разрешению конфликта", - сказала Чемерис.
По ее словам, никакие референдумы по территориям и президентские выборы на Украине не входят в планы Зеленского, так как они неизбежно приведут к краху режима.
"Его политическая стратегия - дезинформировать, вводить в заблуждение, при этом - постоянно торгуясь за очередные европейские финансовые вливания в войну", - добавила политик.
Помощник президента России Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Ушаков прокомментировал идею Зеленского провести референдум в Донбассе
Вчера, 12:56
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВладимир ЗеленскийГосдума РФМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала