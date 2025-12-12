https://ria.ru/20251212/gosduma-2061672581.html
В Госдуме прокомментировали идею Зеленского о референдуме
В Госдуме прокомментировали идею Зеленского о референдуме - РИА Новости, 12.12.2025
В Госдуме прокомментировали идею Зеленского о референдуме
Предложение Владимира Зеленского о "всеукраинском референдуме" - не более чем очередная попытка затянуть переговоры и отсрочить принятие каких-либо решительных... РИА Новости, 12.12.2025
В Госдуме прокомментировали идею Зеленского о референдуме
Чемерис назвала слова Зеленского о референдуме попыткой затянуть переговоры
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Предложение Владимира Зеленского о "всеукраинском референдуме" - не более чем очередная попытка затянуть переговоры и отсрочить принятие каких-либо решительных шагов к мирному разрешению конфликта, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Роза Чемерис.
Ранее телеканал "Общественное" сообщил, что Зеленский
допустил проведение "всеукраинского референдума" по территориальным вопросам.
"Очередное "гениальное" предложение Владимира Зеленского о "всеукраинском референдуме" - не более чем очередная попытка затянуть переговоры и отсрочить принятие каких-либо решительных шагов к мирному разрешению конфликта", - сказала Чемерис.
По ее словам, никакие референдумы по территориям и президентские выборы на Украине
не входят в планы Зеленского, так как они неизбежно приведут к краху режима.
"Его политическая стратегия - дезинформировать, вводить в заблуждение, при этом - постоянно торгуясь за очередные европейские финансовые вливания в войну", - добавила политик.