В Госдуме предложили увеличить налог на прибыль для личных фондов до 25% - РИА Новости, 12.12.2025
07:08 12.12.2025
В Госдуме предложили увеличить налог на прибыль для личных фондов до 25%
В Госдуме предложили увеличить налог на прибыль для личных фондов до 25%
сергей миронов, госдума рф
Сергей Миронов, Госдума РФ
В Госдуме предложили увеличить налог на прибыль для личных фондов до 25%

Депутаты СР предложили увеличить налог на прибыль для личных фондов до 25%

Здание Государственной думы России
Здание Государственной думы России. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" предлагают увеличить до 25% налог на прибыль для личных фондов, отмечая, что их начали активно создавать состоятельные граждане.
Законопроект о внесении таких изменений в законодательство будет направлен на отзыв в правительство. Авторами инициативы стали лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Александр Ремезков. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Проектом федерального закона предлагается установить ставку налогообложения для личных фондов аналогично общеустановленной ставки налога на прибыль - 25%", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
В беседе с РИА Новости Миронов рассказал, что в 2025 году произошло увеличение налога на прибыль организаций с 20% до 25%, при этом налоговая ставка для доходов личных фондов в размере 15% не изменилась.
"Предлагаю увеличить налог на прибыль для личных фондов до 25%, а дополнительные доходы зачислять в федеральный бюджет", - сказал он.
Лидер партии отметил, что личные фонды являются некоммерческими организациями, но с правом ведения определенной предпринимательской деятельности, при этом они предоставляют своим владельцам большие преференции, а также личные фонды несут субсидиарную ответственность по долгам учредителя только три года, тогда как по закону о банкротстве максимальный срок составляет десять лет.
По словам Миронова, выплаты выгодоприобретателям подоходным налогом не облагаются, им разрешено скрывать сведения об учредителе, присваивать документам статус коммерческой тайны, но налог на прибыль - 15%.
"Пожалуй, этим и объясняется большой интерес состоятельных российских граждан к таким организациям. Достаточно сказать, что в 2022 году в стране было открыто всего четыре личных фонда. В 2023-м их было уже 13. В 2023-м - 137, а по состоянию на май - аж 250! Убежден, налог на прибыль для личных фондов надо повышать… Это приведет к увеличению доходов федерального бюджета, в том числе для выполнения социальных обязательств государства", - заключил депутат.
