В ГД предложили проверять инвестирующих в объекты культурного наследия

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы Амир Хамитов ("Новые люди") предложил ввести обязательную проверку финансовых возможностей инвесторов объектов культурного наследия.
Обращение на имя министра культуры РФ Ольги Любимовой имеется в распоряжении РИА Новости.
"Предлагаем рассмотреть возможность усовершенствования механизма отбора инвесторов через установление обязательного требования по подтверждению платежеспособности участников торгов на право аренды или покупки объектов культурного наследия", - сказано в письме.
В беседе с РИА Новости Хамитов рассказал, что в настоящее время в регионах часть объектов культурного наследия, переданных инвесторам, так и не получает должной реставрации и продолжает разрушаться.
"Проблема в том, что действующий механизм при переходе в собственность фактически не проверяет финансовую состоятельность тех, кто берет на себя обязательства по восстановлению памятников", - считает он.
В результате, по словам депутата, аукционы нередко выигрывают компании или физические лица, которые не располагают ресурсами для проведения реставрационных работ, а пока идут судебные процедуры возврата имущества государству, уникальные исторические здания оказываются на грани утраты.
"Так, только в Ярославской области за последние годы было инициировано более 190 процессов об изъятии памятников у недобросовестных собственников. И это лишь в одном регионе", - уточнил Хамитов.
Парламентарий отметил, что именно поэтому предложил ввести обязательную проверку финансовых возможностей участников торгов: через банковскую гарантию, подтвержденные собственные средства или использование эскроу-счетов.
Такой механизм, по его словам, позволит передавать объекты наследия только тем инвесторам, которые действительно способны их восстановить.
"Нам необходимо усилить защиту исторической среды и обеспечить, чтобы каждый переданный памятник имел шанс на полноценную реставрацию. Это вопрос ответственности перед будущими поколениями", - подытожил Хамитов.
