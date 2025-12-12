Рейтинг@Mail.ru
В ГД предложили проверять инвестирующих в объекты культурного наследия - РИА Новости, 12.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:52 12.12.2025
https://ria.ru/20251212/gosduma-2061562370.html
В ГД предложили проверять инвестирующих в объекты культурного наследия
В ГД предложили проверять инвестирующих в объекты культурного наследия - РИА Новости, 12.12.2025
В ГД предложили проверять инвестирующих в объекты культурного наследия
Депутат Госдумы Амир Хамитов ("Новые люди") предложил ввести обязательную проверку финансовых возможностей инвесторов объектов культурного наследия. РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T05:52:00+03:00
2025-12-12T05:52:00+03:00
жилье
ярославская область
амир хамитов
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/14/2056248724_0:144:3131:1905_1920x0_80_0_0_3cdd017504ade33cb5070d670d43fdc5.jpg
https://ria.ru/20251210/zagranpasport-2061175491.html
/20251021/nalogi-2049504952.html
https://ria.ru/20250912/gosduma-2041507196.html
ярославская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/14/2056248724_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_df0e86c4dbfde72a44da1a3c71ee75b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
жилье, ярославская область, амир хамитов, госдума рф
Жилье, Ярославская область, Амир Хамитов, Госдума РФ
В ГД предложили проверять инвестирующих в объекты культурного наследия

Депутат Хамитов предложил проверять инвестирующих в объекты культурного наследия

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГерб России на здании Государственной думы России
Герб России на здании Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Герб России на здании Государственной думы России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы Амир Хамитов ("Новые люди") предложил ввести обязательную проверку финансовых возможностей инвесторов объектов культурного наследия.
Обращение на имя министра культуры РФ Ольги Любимовой имеется в распоряжении РИА Новости.
Заграничный паспорт - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
В Госдуме предложили разрешить ускорять выдачу загранпаспорта за доплату
10 декабря, 17:00
"Предлагаем рассмотреть возможность усовершенствования механизма отбора инвесторов через установление обязательного требования по подтверждению платежеспособности участников торгов на право аренды или покупки объектов культурного наследия", - сказано в письме.
В беседе с РИА Новости Хамитов рассказал, что в настоящее время в регионах часть объектов культурного наследия, переданных инвесторам, так и не получает должной реставрации и продолжает разрушаться.
"Проблема в том, что действующий механизм при переходе в собственность фактически не проверяет финансовую состоятельность тех, кто берет на себя обязательства по восстановлению памятников", - считает он.
Стадион Петровский - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
В Госдуме предложили освободить спортивные объекты от имущественного налога
21 октября, 04:37
В результате, по словам депутата, аукционы нередко выигрывают компании или физические лица, которые не располагают ресурсами для проведения реставрационных работ, а пока идут судебные процедуры возврата имущества государству, уникальные исторические здания оказываются на грани утраты.
"Так, только в Ярославской области за последние годы было инициировано более 190 процессов об изъятии памятников у недобросовестных собственников. И это лишь в одном регионе", - уточнил Хамитов.
Парламентарий отметил, что именно поэтому предложил ввести обязательную проверку финансовых возможностей участников торгов: через банковскую гарантию, подтвержденные собственные средства или использование эскроу-счетов.
Такой механизм, по его словам, позволит передавать объекты наследия только тем инвесторам, которые действительно способны их восстановить.
"Нам необходимо усилить защиту исторической среды и обеспечить, чтобы каждый переданный памятник имел шанс на полноценную реставрацию. Это вопрос ответственности перед будущими поколениями", - подытожил Хамитов.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
В ГД внесли проект, касающийся благоустройства районов
12 сентября, 16:24
 
ЖильеЯрославская областьАмир ХамитовГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала