В ГД предложили создать фонд для добросовестных участников сделок с жильем - РИА Новости, 12.12.2025
04:46 12.12.2025 (обновлено: 04:54 12.12.2025)
В ГД предложили создать фонд для добросовестных участников сделок с жильем
В ГД предложили создать фонд для добросовестных участников сделок с жильем - РИА Новости, 12.12.2025
В ГД предложили создать фонд для добросовестных участников сделок с жильем
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил создать в России Государственный фонд гарантий добросовестным участникам сделок с недвижимостью. РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T04:46:00+03:00
2025-12-12T04:54:00+03:00
2025
В ГД предложили создать фонд для добросовестных участников сделок с жильем

Чернышов предложил создать фонд для добросовестных участников сделок с жильем

Здание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил создать в России Государственный фонд гарантий добросовестным участникам сделок с недвижимостью.
Обращение парламентария на имя заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина есть в распоряжении РИА Новости.
Пленарное заседание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Госдума утвердила праве на жилье детей погибших в приграничье военных
9 декабря, 12:50
Депутат считает, что в настоящее время назрела необходимость создания дополнительных механизмов обеспечения прав добросовестных участников сделок по купле-продаже недвижимости, так как существующая судебная практика не в полной мере защищает граждан, которые становятся жертвами мошеннических схем, в частности так называемых "двойных" продаж. Он пояснил, что даже при положительном судебном решении о возврате денежных средств реальное исполнение таких решений зачастую невозможно ввиду отсутствия у продавца ликвидных активов.
"Прошу вас рассмотреть предложение о создании Государственного фонда гарантий добросовестным участникам сделок с недвижимостью по аналогии с успешно функционирующей системой Агентства по страхованию вкладов", - сказано в обращении.
По словам парламентария, основной целью фонда должна стать выплата компенсации добросовестному покупателю, признанному таковым вступившим в законную силу судебным решением, в ситуации, когда с недобросовестного продавца невозможно взыскать присужденные средства.
Здание Государственной думы России на Охотном ряду - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Госдума расширила перечень военных с правом на получение жилья вне очереди
9 декабря, 12:32
"После осуществления выплаты право требования к недобросовестному продавцу в размере компенсации должно переходить к Фонду для последующего взыскания в рамках отдельной процедуры", - поясняет депутат.
Чернышов отметил, что источники формирования капитала фонда могут включать обязательные профессиональные взносы от участников рынка, чья деятельность связана с оформлением сделок (нотариусы, риелторы), целевые отчисления из федерального бюджета на этапе становления, а также возможную минимальную плату за гарантию, включаемую в стоимость сделки.
"Создание такого Фонда позволит не только защитить права граждан, но и повысит дисциплину на рынке, стимулируя профессиональных участников к более тщательной проверке сделок, а также разгрузит судебную систему от исков, связанных с бесперспективным взысканием", - заключил он.
Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
В Госдуме просят ВС РФ дать разъяснения по мошенническим схемам с жильем
3 декабря, 11:53
 
