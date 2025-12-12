Рейтинг@Mail.ru
У экс-главы района на Кубани нашли 99 объектов недвижимости - РИА Новости, 12.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:30 12.12.2025 (обновлено: 19:32 12.12.2025)
https://ria.ru/20251212/glava-2061736505.html
У экс-главы района на Кубани нашли 99 объектов недвижимости
У экс-главы района на Кубани нашли 99 объектов недвижимости - РИА Новости, 12.12.2025
У экс-главы района на Кубани нашли 99 объектов недвижимости
Экс-глава Крымского района Кубани Сергей Лесь, к которому Генпрокуратура подавала иск об изъятии имущества в доход РФ, приобрел 99 объектов недвижимости на... РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T18:30:00+03:00
2025-12-12T19:32:00+03:00
происшествия
крымский район
генеральная прокуратура рф
россия
краснодарский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045328690_0:43:960:583_1920x0_80_0_0_fb9bda97f87911c34ec0c556e7db04f9.jpg
https://ria.ru/20251205/ivanov-2060203486.html
https://ria.ru/20251210/imuschestvo-2061003194.html
крымский район
россия
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045328690_101:0:954:640_1920x0_80_0_0_ae20be369ef7a2860c1f4b78dd416cdd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, крымский район, генеральная прокуратура рф, россия, краснодарский край
Происшествия, Крымский район, Генеральная прокуратура РФ, Россия, Краснодарский край
У экс-главы района на Кубани нашли 99 объектов недвижимости

Экс-глава района на Кубани Лесь владел 99 объектами недвижимости

© Фото : пресс-служба администрации Крымского районаСергей Лесь
Сергей Лесь - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© Фото : пресс-служба администрации Крымского района
Сергей Лесь. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КРАСНОДАР, 11 дек – РИА Новости. Экс-глава Крымского района Кубани Сергей Лесь, к которому Генпрокуратура подавала иск об изъятии имущества в доход РФ, приобрел 99 объектов недвижимости на неподтвержденные доходы и оформлял их на себя и доверенных лиц, сообщила прокуратура Краснодарского края.
"В ходе проверки установлено, что Лесь приобрел 99 объектов недвижимого имущества, общей площадью более 149 тысяч квадратных метров, а также 13 транспортных средств на доходы, законность поступления которых он не смог подтвердить. Имущество было оформлено на бывшего чиновника и доверенных лиц", - говорится в сообщении.
Бывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов на заседании в Московском городском суде - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
У Иванова изъяли особняк, "сталинский" лимузин и драгоценности
5 декабря, 19:31
Геленджикский городской суд в пятницу удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход РФ имущества экс-главы Крымского района Краснодарского края Сергея Леся и еще 11 лиц, являющихся его родственниками и знакомыми. В доход государства с ответчиков взысканы транспортные средства, объекты недвижимости и земельные участки. Также в доход Российской Федерации с ответчиков в качестве эквивалента за отчужденное имущество взыскано более 70 миллионов рублей.
По данным прокуратуры Краснодарского края, Лесь приобрел 99 объектов недвижимого имущества общей площадью более 149 тысяч квадратных метров, а также 13 транспортных средств на доходы, законность поступления которых он не смог подтвердить. Имущество было оформлено на бывшего чиновника и доверенных лиц.
Прокурор полагал, что с июня 2017 по октябрь 2025 года Лесь, возглавляя муниципальное образование, использовал свое положение и полномочия для капитализации собственных активов.
Сергей Лесь был задержан 11 октября. Октябрьский районный суд Кубани заключил главу Крымского района под стражу до 29 ноября по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями. Он ушел в отставку по собственному желанию 20 октября. По версии следствия, обвиняемый, являясь главой Крымского района, в период с января по март 2024 года отдал распоряжение подчиненному заключить с указанным им лицом договоры купли-продажи земельных участков на льготных условиях, без проведения торгов, по цене, существенно ниже рыночной. На данный момент судом его арест продлен до 29 декабря 2025 года.
Суд - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
У экс-чиновника Росприроднадзора изъяли имущество на 300 миллионов рублей
10 декабря, 06:59
 
ПроисшествияКрымский районГенеральная прокуратура РФРоссияКраснодарский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала