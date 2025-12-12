У экс-главы района на Кубани нашли 99 объектов недвижимости

КРАСНОДАР, 11 дек – РИА Новости. Экс-глава Крымского района Кубани Сергей Лесь, к которому Генпрокуратура подавала иск об изъятии имущества в доход РФ, приобрел 99 объектов недвижимости на неподтвержденные доходы и оформлял их на себя и доверенных лиц, Экс-глава Крымского района Кубани Сергей Лесь, к которому Генпрокуратура подавала иск об изъятии имущества в доход РФ, приобрел 99 объектов недвижимости на неподтвержденные доходы и оформлял их на себя и доверенных лиц, сообщила прокуратура Краснодарского края.

"В ходе проверки установлено, что Лесь приобрел 99 объектов недвижимого имущества, общей площадью более 149 тысяч квадратных метров, а также 13 транспортных средств на доходы, законность поступления которых он не смог подтвердить. Имущество было оформлено на бывшего чиновника и доверенных лиц", - говорится в сообщении.

Геленджикский городской суд в пятницу удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход РФ имущества экс-главы Крымского района Краснодарского края Сергея Леся и еще 11 лиц, являющихся его родственниками и знакомыми. В доход государства с ответчиков взысканы транспортные средства, объекты недвижимости и земельные участки. Также в доход Российской Федерации с ответчиков в качестве эквивалента за отчужденное имущество взыскано более 70 миллионов рублей.

Прокурор полагал, что с июня 2017 по октябрь 2025 года Лесь, возглавляя муниципальное образование, использовал свое положение и полномочия для капитализации собственных активов.