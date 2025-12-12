ВСУ ударили по 14 населенным пунктам Белгородской области за сутки

По информации губернатора, за минувшие было выпущено 12 снарядов и зафиксированы атаки 28 БПЛА, из них 11 были сбиты и подавлены над регионом. За отчетный период различные повреждения выявлены в трех частных домовладениях и четырех транспортных средствах.