ВСУ ударили по 14 населенным пунктам Белгородской области за сутки

БЕЛГОРОД, 12 дек - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие обстреляли и атаковали дронами 14 населенных пунктов в семи приграничных округах Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщает глава Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие было выпущено 12 снарядов и зафиксированы атаки 28 БПЛА, из них 11 были сбиты и подавлены над регионом. За отчетный период различные повреждения выявлены в трех частных домовладениях и четырех транспортных средствах.
"В Грайворонском округе город Грайворон, посёлки Горьковский, Хотмыжск и Чапаевский, а также сёла Безымено, Гора-Подол, Дорогощь, Мощеное, Санково и Сподарюшино подверглись два обстрелам с применением 10 боеприпасов и атакованы 10 беспилотниками, один из которых подавлен… В Краснояружском округе в селе Колотиловка четыре беспилотника сбросили восемь взрывных устройств. Также село Староселье подверглось обстрелу, в ходе которого выпущено два боеприпаса", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что над Белгородским, Валуйским и Шебекинским округами подавлены 10 беспилотников, село Грузское Борисовского округа и село Коновалово Волоконовского округа атакованы четыре БПЛА.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.