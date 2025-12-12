Рейтинг@Mail.ru
ФСБ показала арсеналы задержанных подпольных оружейников - РИА Новости, 12.12.2025
11:43 12.12.2025
ФСБ показала арсеналы задержанных подпольных оружейников
ФСБ показала арсеналы задержанных подпольных оружейников
россия
2025
Задержание подпольных оружейников в регионах России
ФСБ показала арсеналы задержанных подпольных оружейников

ФСБ показала видео задержания подпольных оружейников

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. ФСБ России опубликовала видеоролик, в котором показала арсеналы задержанных подпольных оружейников.
В пятницу сообщалось, что ФСБ РФ во взаимодействии с МВД РФ и Росгвардией пресекли деятельность 169 подпольных оружейников в 53 регионах страны, было изъято 378 единиц огнестрельного оружия.
На опубликованных кадрах ЦОС ФСБ России видно, что нелегальное оружие хранилось в различных местах, в том числе в лесу, багажнике автомобиля, частных домах. Среди прочего, на кадрах видно, что у злоумышленников имелись украинские автомобильные номера и картина с изображением персонажа "Саймона" из художественного фильма "Жмурки".
В России накрыли 62 подпольные оружейные мастерские
26 мая, 08:46
 
