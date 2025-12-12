ФСБ показала арсеналы задержанных подпольных оружейников

На опубликованных кадрах ЦОС ФСБ России видно, что нелегальное оружие хранилось в различных местах, в том числе в лесу, багажнике автомобиля, частных домах. Среди прочего, на кадрах видно, что у злоумышленников имелись украинские автомобильные номера и картина с изображением персонажа "Саймона" из художественного фильма "Жмурки".