Во Франции полиция применила слезоточивый газ на акции протеста фермеров
10:51 12.12.2025 (обновлено: 13:24 12.12.2025)
Во Франции полиция применила слезоточивый газ на акции протеста фермеров
Во Франции полиция применила слезоточивый газ на акции протеста фермеров
в мире
франция
протесты фермеров в европе
франция
в мире, франция, протесты фермеров в европе
В мире, Франция, Протесты фермеров в Европе
Во Франции полиция применила слезоточивый газ на акции протеста фермеров

На юге Франции жандармы применили слезоточивый газ против протестующих фермеров

Акция протеста фермеров на юге Франции
© Кадр видео из соцсетей
Акция протеста фермеров на юге Франции
ПАРИЖ, 12 дек — РИА Новости. На юге Франции жандармы применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты для разгона фермеров, вышедших на протест против забоя скота, передает телеканал BFMTV.
"Слезоточивый газ и светошумовые гранаты были использованы против собравшихся фермеров. <…> Стычки произошли между животноводами и силами правопорядка", — говорится в сообщении.
Глава департамента Па-де-Кале Лоран Туве - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Из-за промокшего под дождем Макрона уволили главу департамента
3 декабря, 18:27
Поводом для протеста стало решение властей департамента Арьеж забить более 200 коров, у которых на этой неделе обнаружили нодулярный дерматит. На акцию собрались сотни человек.
Он установили баррикады на пути к ферме, где находятся животные, но правоохранители из спецотряда по предотвращению беспорядков (CRS) все равно вошли туда.
Аналогичные протесты прошли ночью и в городе Ажен, добавил телеканал. Там фермеры свезли к зданию администрации десятки покрышек и крупные тюки соломы.
В начале декабря жандармы жестко разогнали демонстрацию фермеров в коммуне Пуйе-Франсе. Там также протестовали против решения о забое 83 голов скота, заразившегося нодулярным дерматитом, и принудительной вакцинации оставшихся быков и коров.
Протестующие на общенациональной забастовке, организованной крупнейшими профсоюзами Франции. 2 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
На протесты во Франции вышли около 600 тысяч человек
2 октября, 19:14
 
В миреФранцияПротесты фермеров в Европе
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
