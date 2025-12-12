Во Франции полиция применила слезоточивый газ на акции протеста фермеров

ПАРИЖ, 12 дек — РИА Новости. На юге Франции жандармы применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты для разгона фермеров, вышедших на протест против забоя скота, передает телеканал На юге Франции жандармы применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты для разгона фермеров, вышедших на протест против забоя скота, передает телеканал BFMTV

"Слезоточивый газ и светошумовые гранаты были использованы против собравшихся фермеров. <…> Стычки произошли между животноводами и силами правопорядка", — говорится в сообщении.

Поводом для протеста стало решение властей департамента Арьеж забить более 200 коров, у которых на этой неделе обнаружили нодулярный дерматит . На акцию собрались сотни человек.

Он установили баррикады на пути к ферме, где находятся животные, но правоохранители из спецотряда по предотвращению беспорядков (CRS) все равно вошли туда.

Аналогичные протесты прошли ночью и в городе Ажен, добавил телеканал. Там фермеры свезли к зданию администрации десятки покрышек и крупные тюки соломы.