Во Франции полиция применила слезоточивый газ на акции протеста фермеров
Во Франции полиция применила слезоточивый газ на акции протеста фермеров - РИА Новости, 12.12.2025
Во Франции полиция применила слезоточивый газ на акции протеста фермеров
На юге Франции жандармы применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты для разгона фермеров, вышедших на протест против забоя скота, передает телеканал... РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T10:51:00+03:00
2025-12-12T10:51:00+03:00
2025-12-12T13:24:00+03:00
в мире
франция
протесты фермеров в европе
Во Франции полиция применила слезоточивый газ на акции протеста фермеров
ПАРИЖ, 12 дек — РИА Новости.
На юге Франции жандармы применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты для разгона фермеров, вышедших на протест против забоя скота, передает телеканал BFMTV
.
"Слезоточивый газ и светошумовые гранаты были использованы против собравшихся фермеров. <…> Стычки произошли между животноводами и силами правопорядка", — говорится в сообщении.
Поводом для протеста стало решение властей департамента Арьеж забить более 200 коров, у которых на этой неделе обнаружили нодулярный дерматит. На акцию собрались сотни человек.
Он установили баррикады на пути к ферме, где находятся животные, но правоохранители из спецотряда по предотвращению беспорядков (CRS) все равно вошли туда.
Аналогичные протесты прошли ночью и в городе Ажен, добавил телеканал. Там фермеры свезли к зданию администрации десятки покрышек и крупные тюки соломы.
В начале декабря жандармы жестко разогнали демонстрацию фермеров в коммуне Пуйе-Франсе. Там также протестовали против решения о забое 83 голов скота, заразившегося нодулярным дерматитом, и принудительной вакцинации оставшихся быков и коров.