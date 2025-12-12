Рейтинг@Mail.ru
Петр Фрадков встретился с губернатором Сахалинской области - РИА Новости, 12.12.2025
13:18 12.12.2025 (обновлено: 13:42 12.12.2025)
Петр Фрадков встретился с губернатором Сахалинской области
Председатель ПСБ Петр Фрадков посетил с рабочим визитом Южно-Сахалинск, где встретился с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко и посетил ряд...
Новости
Петр Фрадков встретился с губернатором Сахалинской области

Петр Фрадков провел встречу с губернатором Сахалинской области

© Фото предоставлено пресс-службой ПСБПредседатель ПСБ Петр Фрадков и губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко
Председатель ПСБ Петр Фрадков и губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© Фото предоставлено пресс-службой ПСБ
Председатель ПСБ Петр Фрадков и губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Председатель ПСБ Петр Фрадков посетил с рабочим визитом Южно-Сахалинск, где встретился с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко и посетил ряд строящихся объектов, сообщает пресс-служба банка.
Во время встречи стороны обсудили вопросы, касающиеся поддержки региональной экономики, участие банка в социально значимых проектах. На рабочем совещании регионального правительства также отдельно рассмотрели перспективы реализации проектов на основе государственно-частного партнерства.
Делегация ПСБ и правительства Сахалинской области посетила ряд строящихся региональных объектов в сфере транспортной логистики, городского и дорожного строительства.
"ПСБ работает в Сахалинской области с 2024 года, и мы поэтапно наращиваем объемы сотрудничества с правительством региона, формируем серьезный задел для долгосрочного развития - в транспортной и инженерной инфраструктуре, ЖКХ, социальной и культурной сферах, спорте, развитии туристического потенциала", - сказал Фрадков.
Он добавил, что масштаб этих задач требует современных финансовых инструментов и решений.
"ПСБ обеспечивает их доступность как жителям, так и бизнесу региона, содействует устойчивому росту промышленности Сахалина, последовательно расширяя возможности для экономического роста всей области", - отметил Фрадков.
Кроме того, в рамках делового визита в Южно-Сахалинске прошла официальная церемония открытия нового легкоатлетического манежа. В открытии также поучаствовали губернатор региона и Фрадков, который с 2024 года возглавляет Всероссийскую федерацию легкой атлетики.
