Рейтинг@Mail.ru
Демографический форум в Тверской области собрал активные семьи региона - РИА Новости, 12.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тверская область
 
17:14 12.12.2025
https://ria.ru/20251212/forum-2061717049.html
Демографический форум в Тверской области собрал активные семьи региона
Демографический форум в Тверской области собрал активные семьи региона - РИА Новости, 12.12.2025
Демографический форум в Тверской области собрал активные семьи региона
Второй межрегиональный демографический форум "Большая семья – тверская традиция" собрал активных участников в Верхневолжье, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T17:14:00+03:00
2025-12-12T17:14:00+03:00
тверская область
виталий королев
агентство стратегических инициатив (аси)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061714269_0:78:2000:1203_1920x0_80_0_0_ed5e2be2b27355d2842dfc49ef09ed48.jpg
https://ria.ru/20251208/proekt-2060641930.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061714269_147:0:1854:1280_1920x0_80_0_0_d339097516ab575a72730f3fb4b36863.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
виталий королев, агентство стратегических инициатив (аси)
Тверская область, Виталий Королев, Агентство стратегических инициатив (АСИ)
Демографический форум в Тверской области собрал активные семьи региона

Демографический форум "Большая семья – тверская традиция" прошел в Верхневолжье

© Фото предоставлено правительством Тверской областиДемографический форум в Тверской области собрал активные семьи региона
Демографический форум в Тверской области собрал активные семьи региона - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© Фото предоставлено правительством Тверской области
Демографический форум в Тверской области собрал активные семьи региона
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Второй межрегиональный демографический форум "Большая семья – тверская традиция" собрал активных участников в Верхневолжье, сообщает пресс-служба правительства региона.
Мероприятие организовано на площадке Регионального центра образования "Тургиново". Приветствие участникам и гостям форума направил временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев.
"Верхневолжье издавна славится многодетными, крепкими и дружными семьями. Сегодня в Тверской области продуктивно работает и успешно развивается комплексная система поддержки семей с детьми. Особое внимание уделяется формированию у молодого поколения традиционных российских семейных ценностей, укреплению общественного авторитета большой семьи", - приводит пресс-служба слова Королева.
Он добавил, что вся эта работа направлена на достижение приоритетной общенациональной задачи – повышение рождаемости, сбережение и приумножение россиян, обеспечение достойного качества жизни каждой семьи.
В форуме принимают участие представители экспертного сообщества из Москвы, Воронежа, Калуги, Липецка, Пензы, Тамбова и Тулы, общественные деятели, многодетные родители, молодежь.
Мероприятие организовано при методической поддержке Агентства стратегических инициатив (АСИ), созданного правительством России.
В пленарном заседании форума приняли участие сенатор России, заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Людмила Скаковская, депутат Государственной думы России Юлия Саранова, председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Русской православной церкви, член совета при правительстве России по вопросам попечительства в социальной сфере иерей Федор Лукьянов.
Модератором форума выступает заместитель директора направления "Социальные проекты" - директор дивизиона семьи и демографии АСИ, член экспертного совета при Совете при президенте России по реализации государственной демографической и семейной политики, многодетный отец Григорий Сайфуллин.
На форуме обсуждаются вопросы социальной поддержки семей и беременных женщин, охраны материнства и детства, повышения рождаемости, укрепления традиционных семейных ценностей. В центре внимания также мероприятия по сохранению репродуктивного здоровья женщин. Регионы, представленные на форуме, делятся своим опытом в сфере семейной и демографической политики.
На форуме представлено несколько выставок: "Многодетные семьи Тверской области", "Святость брака", "Жизнь патриарха Тихона". Кроме того, презентованы проекты, которые реализуют Комитет семей воинов Отечества Тверской области, региональное отделение "Союз православных женщин". Также организована выставка продукции и изделий от семей-предпринимателей.
Ученики школы - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Проект "Билет в будущее" привлек более 20 тысяч школьников Верхневолжья
8 декабря, 17:48
 
Тверская областьВиталий КоролевАгентство стратегических инициатив (АСИ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала