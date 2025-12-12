Демографический форум в Тверской области собрал активные семьи региона

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Второй межрегиональный демографический форум "Большая семья – тверская традиция" собрал активных участников в Верхневолжье, сообщает пресс-служба правительства региона.

Мероприятие организовано на площадке Регионального центра образования "Тургиново". Приветствие участникам и гостям форума направил временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев.

"Верхневолжье издавна славится многодетными, крепкими и дружными семьями. Сегодня в Тверской области продуктивно работает и успешно развивается комплексная система поддержки семей с детьми. Особое внимание уделяется формированию у молодого поколения традиционных российских семейных ценностей, укреплению общественного авторитета большой семьи", - приводит пресс-служба слова Королева.

Он добавил, что вся эта работа направлена на достижение приоритетной общенациональной задачи – повышение рождаемости, сбережение и приумножение россиян, обеспечение достойного качества жизни каждой семьи.

В форуме принимают участие представители экспертного сообщества из Москвы, Воронежа, Калуги, Липецка, Пензы, Тамбова и Тулы, общественные деятели, многодетные родители, молодежь.

Мероприятие организовано при методической поддержке Агентства стратегических инициатив (АСИ), созданного правительством России.

В пленарном заседании форума приняли участие сенатор России, заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Людмила Скаковская, депутат Государственной думы России Юлия Саранова, председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Русской православной церкви, член совета при правительстве России по вопросам попечительства в социальной сфере иерей Федор Лукьянов.

Модератором форума выступает заместитель директора направления "Социальные проекты" - директор дивизиона семьи и демографии АСИ, член экспертного совета при Совете при президенте России по реализации государственной демографической и семейной политики, многодетный отец Григорий Сайфуллин.

На форуме обсуждаются вопросы социальной поддержки семей и беременных женщин, охраны материнства и детства, повышения рождаемости, укрепления традиционных семейных ценностей. В центре внимания также мероприятия по сохранению репродуктивного здоровья женщин. Регионы, представленные на форуме, делятся своим опытом в сфере семейной и демографической политики.