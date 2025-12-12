Рейтинг@Mail.ru
Филиппины могут организовать встречу Путина и Трампа, заявил посол в России - РИА Новости, 12.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:47 12.12.2025
https://ria.ru/20251212/filippiny-2061605112.html
Филиппины могут организовать встречу Путина и Трампа, заявил посол в России
Филиппины могут организовать встречу Путина и Трампа, заявил посол в России - РИА Новости, 12.12.2025
Филиппины могут организовать встречу Путина и Трампа, заявил посол в России
Филиппины почтут за большую честь организовать встречу лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, если они посетят саммит АСЕАН в Маниле, заявил в РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T10:47:00+03:00
2025-12-12T10:47:00+03:00
в мире
филиппины
манила
россия
владимир путин
дональд трамп
игорь байлен (посол филиппин в россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1d/2038275698_0:0:3202:1801_1920x0_80_0_0_fb4c18392c348767a932a32f629a2b9e.jpg
филиппины
манила
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1d/2038275698_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_08107ce1fa657606eba44ba8b2350949.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, филиппины, манила, россия, владимир путин, дональд трамп, игорь байлен (посол филиппин в россии)
В мире, Филиппины, Манила, Россия, Владимир Путин, Дональд Трамп, Игорь Байлен (посол Филиппин в России)
Филиппины могут организовать встречу Путина и Трампа, заявил посол в России

РИА Новости: Филиппины почтут за честь организовать встречу Путина и Трампа

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Филиппины почтут за большую честь организовать встречу лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, если они посетят саммит АСЕАН в Маниле, заявил в беседе с РИА Новости филиппинский посол в Москве Игорь Байлен.
"Если так случится, что президент Трамп снова приедет на Филиппины на саммит АСЕАН в следующем году и если президент Путин также приедет в Манилу, приняв приглашение президента Маркоса на Восточно-азиатский саммит, то для Филиппин было бы большой честью организовать встречу между президентом Трампом и президентом Путиным", - сказал Байлен, отвечая на вопрос о том, готова ли Манила быть организатором подобной встречи.
В октябре Байлен в интервью РИА Новости сообщал, что Филиппины обязательно пригласят Путина на саммит АСЕАН с партнерами по диалогу в 2026 году и будут рассчитывать, что он примет приглашение.
 
В миреФилиппиныМанилаРоссияВладимир ПутинДональд ТрампИгорь Байлен (посол Филиппин в России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала