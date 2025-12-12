Филиппины могут организовать встречу Путина и Трампа, заявил посол в России

МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Филиппины почтут за большую честь организовать встречу лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, если они посетят саммит АСЕАН в Маниле, заявил в беседе с РИА Новости филиппинский посол в Москве Игорь Байлен.

В октябре Байлен в интервью РИА Новости сообщал, что Филиппины обязательно пригласят Путина на саммит АСЕАН с партнерами по диалогу в 2026 году и будут рассчитывать, что он примет приглашение.