Филиппины могут организовать встречу Путина и Трампа, заявил посол в России
Филиппины почтут за большую честь организовать встречу лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, если они посетят саммит АСЕАН в Маниле, заявил в РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T10:47:00+03:00
