Филиппины высоко оценили переговоры России и США - РИА Новости, 12.12.2025
08:06 12.12.2025
Филиппины высоко оценили переговоры России и США
Филиппины высоко оценили переговоры России и США
в мире
россия
сша
манила
владимир путин
игорь байлен (посол филиппин в россии)
дональд трамп
в мире, россия, сша, манила, владимир путин, игорь байлен (посол филиппин в россии), дональд трамп
В мире, Россия, США, Манила, Владимир Путин, Игорь Байлен (посол Филиппин в России), Дональд Трамп
Филиппины высоко оценили переговоры России и США

Посол Байлен: Филиппины высоко оценивают переговоры России и США

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Флаги России и США
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Флаги России и США. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Филиппины высоко оценивают состоявшиеся переговоры России и США, они важны как для всего мира, так и для Манилы, заявил РИА Новости филиппинский посол в Москве Игорь Байлен.
"Обсуждения между США и Россией крайне важны для всего мира, включая Филиппины. Мы следим за ними очень внимательно и немедленно докладываем в Манилу. Нам важно, чтобы эти переговоры увенчались успехом", - сказал Байлен, отвечая на вопрос о том, как Манила оценивает состоявшиеся ранее российско-американские переговоры между российским лидером Владимиром Путиным и спецпредставителем американского президента Стивеном Уиткоффом.
Он добавил, что мирный процесс, посредником в котором выступает американский президент Дональд Трамп, нужно поддерживать.
"Наша позиция, конечно, — и я думаю, Россия также заинтересована в этом, — заключается в достижении долгосрочного мирного урегулирования с Украиной. Сама Украина, конечно, также должна быть вовлечена в этот процесс. И я надеюсь, что мир наступит скорее рано, чем поздно, и что это будет справедливый мир, основанный на общих интересах как России, так и Украины", - заключил дипломат.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
США потратили более 30 часов на переговоры по Украине, заявила Левитт
США потратили более 30 часов на переговоры по Украине, заявила Левитт
