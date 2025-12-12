https://ria.ru/20251212/faktor-2061714720.html
РЭЦ назвал ключевой фактор конкуренции на мировых рынках
РЭЦ назвал ключевой фактор конкуренции на мировых рынках - РИА Новости, 12.12.2025
РЭЦ назвал ключевой фактор конкуренции на мировых рынках
Промышленная конкуренция на глобальных рынках все чаще определяется не только технологиями, но и доступом к льготным финансовым условиям, заявил директор офиса... РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T17:09:00+03:00
2025-12-12T17:09:00+03:00
2025-12-12T17:09:00+03:00
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061708486_0:120:907:630_1920x0_80_0_0_91fedf36d38346af2725311108cb5fda.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061708486_67:0:907:630_1920x0_80_0_0_1fb3421a97c4ac4bdebf6e2b3dc43d73.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика
РЭЦ назвал ключевой фактор конкуренции на мировых рынках
РЭЦ назвал льготное финансирование фактором конкуренции на мировых рынках
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Промышленная конкуренция на глобальных рынках все чаще определяется не только технологиями, но и доступом к льготным финансовым условиям, заявил директор офиса проектного финансирования Российского экспортного центра (РЭЦ, ВЭБ.РФ) Алексей Кретов на Национальном промышленном форуме.
"Страны-конкуренты активно субсидируют своих экспортеров, делая их предложения более привлекательными. Стоимость льготного финансирования у конкурентов зачастую настолько выгодна, что соперничать с ними без поддержки крайне сложно. РЭЦ помогает российским экспортерам участвовать в гонке на равных благодаря комплексным финансовым инструментам поддержки - от страхования экспортных сделок ЭКСАР до кредитно-гарантийных услуг Росэксимбанка", - рассказал Кретов.
В условиях высокой стоимости заимствований инвесторы, кредиторы и государство тщательно анализируют каждый проект. "Успех инициативы зависит от ее подготовки на ранней стадии. Российским промышленникам стоит рассматривать привлечение финансирования как стратегическую задачу и развивать внутренние проектные компетенции", - подчеркнул Кретов.