Рейтинг@Mail.ru
РЭЦ назвал ключевой фактор конкуренции на мировых рынках - РИА Новости, 12.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:09 12.12.2025
https://ria.ru/20251212/faktor-2061714720.html
РЭЦ назвал ключевой фактор конкуренции на мировых рынках
РЭЦ назвал ключевой фактор конкуренции на мировых рынках - РИА Новости, 12.12.2025
РЭЦ назвал ключевой фактор конкуренции на мировых рынках
Промышленная конкуренция на глобальных рынках все чаще определяется не только технологиями, но и доступом к льготным финансовым условиям, заявил директор офиса... РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T17:09:00+03:00
2025-12-12T17:09:00+03:00
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061708486_0:120:907:630_1920x0_80_0_0_91fedf36d38346af2725311108cb5fda.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061708486_67:0:907:630_1920x0_80_0_0_1fb3421a97c4ac4bdebf6e2b3dc43d73.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика
Экономика
РЭЦ назвал ключевой фактор конкуренции на мировых рынках

РЭЦ назвал льготное финансирование фактором конкуренции на мировых рынках

© Фото предоставлено пресс-службой РЭЦНациональный промышленный форум
Национальный промышленный форум - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© Фото предоставлено пресс-службой РЭЦ
Национальный промышленный форум
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Промышленная конкуренция на глобальных рынках все чаще определяется не только технологиями, но и доступом к льготным финансовым условиям, заявил директор офиса проектного финансирования Российского экспортного центра (РЭЦ, ВЭБ.РФ) Алексей Кретов на Национальном промышленном форуме.
"Страны-конкуренты активно субсидируют своих экспортеров, делая их предложения более привлекательными. Стоимость льготного финансирования у конкурентов зачастую настолько выгодна, что соперничать с ними без поддержки крайне сложно. РЭЦ помогает российским экспортерам участвовать в гонке на равных благодаря комплексным финансовым инструментам поддержки - от страхования экспортных сделок ЭКСАР до кредитно-гарантийных услуг Росэксимбанка", - рассказал Кретов.
В условиях высокой стоимости заимствований инвесторы, кредиторы и государство тщательно анализируют каждый проект. "Успех инициативы зависит от ее подготовки на ранней стадии. Российским промышленникам стоит рассматривать привлечение финансирования как стратегическую задачу и развивать внутренние проектные компетенции", - подчеркнул Кретов.
 
Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала