РЭЦ назвал ключевой фактор конкуренции на мировых рынках

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Промышленная конкуренция на глобальных рынках все чаще определяется не только технологиями, но и доступом к льготным финансовым условиям, заявил директор офиса проектного финансирования Российского экспортного центра (РЭЦ, ВЭБ.РФ) Алексей Кретов на Национальном промышленном форуме.

"Страны-конкуренты активно субсидируют своих экспортеров, делая их предложения более привлекательными. Стоимость льготного финансирования у конкурентов зачастую настолько выгодна, что соперничать с ними без поддержки крайне сложно. РЭЦ помогает российским экспортерам участвовать в гонке на равных благодаря комплексным финансовым инструментам поддержки - от страхования экспортных сделок ЭКСАР до кредитно-гарантийных услуг Росэксимбанка", - рассказал Кретов.