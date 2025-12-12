Победитель "Евровидения" вернул награду из-за допуска к конкурсу Израиля

ЖЕНЕВА, 12 дек — РИА Новости. Победитель "Евровидения" 2024 года, исполнитель из Швейцарии Nemo отказался от награды из-за допуска к конкурсу Израиля, о чем он сообщил в соцсетях.

"В прошлом году я выиграл Евровидение и получил за это трофей... Но сегодня я больше не чувствую, что этому трофею место на моей полке. "Евровидение" заявляет о своей приверженности единству, инклюзивности и достоинству всех. Именно эти ценности сделали этот конкурс значимым для меня. Однако продолжающееся участие Израиля в событиях, которые Независимая международная комиссия ООН по расследованию признала геноцидом, демонстрирует явный конфликт между этими идеалами и решениями, принятыми Европейским вещательным союзом ", — сообщил он.

По словам исполнителя, когда целые страны отказываются от участия из-за этого противоречия, "должно быть ясно, что что-то глубоко не так".

"Поэтому я решил отправить свой трофей обратно в штаб-квартиру ЕВU в Женеве", — сказал он.

Ирландия, Словения и В октябре Европейский вещательный союз (EBU) отменил голосование о недопуске Израиля до участия в "Евровидении" в 2026 году и перенес решение вопроса с ноября на декабрь в свете перемирия на Ближнем Востоке . В итоге EBU принял решение в пользу допуска Израиля. После этого Нидерланды Испания объявили о бойкотировании самого конкурса.

Конкурс песни "Евровидение" в 2026 году пройдет в Вене после победы весной 2025 года исполнителя из Австрии Йоханнеса Питча с песней Wasted love. Полуфиналы 70-го по счету конкурса состоятся 12 и 14 мая, а финал — 16 мая на арене Wiener Stadthalle.