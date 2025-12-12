Рейтинг@Mail.ru
Победитель "Евровидения" вернул награду из-за допуска к конкурсу Израиля
Культура
 
00:19 12.12.2025 (обновлено: 06:00 12.12.2025)
Победитель "Евровидения" вернул награду из-за допуска к конкурсу Израиля
Победитель "Евровидения" 2024 года, исполнитель из Швейцарии Nemo отказался от награды из-за допуска к конкурсу Израиля, о чем он сообщил в соцсетях.
Победитель "Евровидения" Nemo вернул награду из-за допуска к конкурсу Израиля

Швейцарский певец Nemo на конкурсе "Евровидение-2024"
Швейцарский певец Nemo на конкурсе Евровидение-2024
© AP Photo / Martin Meissner
Швейцарский певец Nemo на конкурсе "Евровидение-2024". Архивное фото
ЖЕНЕВА, 12 дек — РИА Новости. Победитель "Евровидения" 2024 года, исполнитель из Швейцарии Nemo отказался от награды из-за допуска к конкурсу Израиля, о чем он сообщил в соцсетях.
"В прошлом году я выиграл Евровидение и получил за это трофей... Но сегодня я больше не чувствую, что этому трофею место на моей полке. "Евровидение" заявляет о своей приверженности единству, инклюзивности и достоинству всех. Именно эти ценности сделали этот конкурс значимым для меня. Однако продолжающееся участие Израиля в событиях, которые Независимая международная комиссия ООН по расследованию признала геноцидом, демонстрирует явный конфликт между этими идеалами и решениями, принятыми Европейским вещательным союзом", — сообщил он.
Четыре страны бойкотируют "Евровидение-2026" из-за участия Израиля
5 декабря, 00:15
По словам исполнителя, когда целые страны отказываются от участия из-за этого противоречия, "должно быть ясно, что что-то глубоко не так".
"Поэтому я решил отправить свой трофей обратно в штаб-квартиру ЕВU в Женеве", — сказал он.
В октябре Европейский вещательный союз (EBU) отменил голосование о недопуске Израиля до участия в "Евровидении" в 2026 году и перенес решение вопроса с ноября на декабрь в свете перемирия на Ближнем Востоке. В итоге EBU принял решение в пользу допуска Израиля. После этого Нидерланды, Ирландия, Словения и Испания объявили о бойкотировании самого конкурса.
Конкурс песни "Евровидение" в 2026 году пройдет в Вене после победы весной 2025 года исполнителя из Австрии Йоханнеса Питча с песней Wasted love. Полуфиналы 70-го по счету конкурса состоятся 12 и 14 мая, а финал — 16 мая на арене Wiener Stadthalle.
"Евровидение" — международный музыкальный конкурс, который проходит под эгидой Европейского вещательного союза. Россия не участвует в "Евровидении" с 2022 года, тем не менее, за годы своего участия страна неоднократно входила в число фаворитов, а в 2008 году она одержала победу с песней Believe, которую исполнил Дима Билан.
СМИ: организатор "Евровидения" отменил голосование о недопуске Израиля
14 октября, 01:09
 
Заголовок открываемого материала