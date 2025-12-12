Рейтинг@Mail.ru
ЕС принимает абсурдные решения в отношении Грузии, заявил Кобахидзе - РИА Новости, 12.12.2025
16:58 12.12.2025
ЕС принимает абсурдные решения в отношении Грузии, заявил Кобахидзе
ЕС принимает абсурдные решения в отношении Грузии, заявил Кобахидзе - РИА Новости, 12.12.2025
ЕС принимает абсурдные решения в отношении Грузии, заявил Кобахидзе
Евросоюз принимает абсурдные решения и делает абсурдные заявления в отношении Грузии, заявил журналистам в пятницу грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе... РИА Новости, 12.12.2025
в мире, грузия, ашхабад, туркмения, ираклий кобахидзе, евросоюз
В мире, Грузия, Ашхабад, Туркмения, Ираклий Кобахидзе, Евросоюз
ЕС принимает абсурдные решения в отношении Грузии, заявил Кобахидзе

Премьер Кобахидзе: ЕС принимает абсурдные решения в отношении Грузии

ТБИЛИСИ, 12 дек - РИА Новости. Евросоюз принимает абсурдные решения и делает абсурдные заявления в отношении Грузии, заявил журналистам в пятницу грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе в Ашхабаде.
Кобахидзе отправился в четверг в Туркмению с рабочим визитом для участия в форуме, который посвящен Международному году мира и доверия.
"Мы видим сегодня в ЕС, что они, в том числе в отношении Грузии, принимают абсурдные решения, делают абсурдные заявления. Все это является результатом неформального правления", - заявил Кобахидзе.
В июле главы МИД Великобритании и 16 стран ЕС распространили совместное заявление, в котором выразили обеспокоенность сложившейся ситуацией в Грузии . В письме выражена обеспокоенность арестами оппозиционных политиков и подчеркнуто, что это противоречит европейским нормам и ценностям. Премьер Грузии назвал это совместное письмо печальным, а содержание документа - дезинформацией. Кобахидзе позднее выразил надежду, что отношения между страной и европейскими структурами будут улучшены. В ноябре Еврокомиссия квалифицировала Грузию как "номинальную" страну-кандидата в ЕС из-за "отступления от демократии".
Отношения между Грузией и Евросоюзом ухудшились после того, как в мае 2024 года грузинский парламент принял закон об иноагентах. Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе 28 ноября 2024 года заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. С тех пор в Грузии постоянно проходят акции протеста. Страны ЕС, в свою очередь, критикуют политику грузинских властей за откат демократии и антизападную риторику.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на церемонии приветствия глав делегаций - участников Международного форума в конгресс-центре Туркменистана в Ашхабаде - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Премьер Грузии рассказал, когда страна будет готова к членству в ЕС
19 августа, 14:40
 
В миреГрузияАшхабадТуркменияИраклий КобахидзеЕвросоюз
 
 
