ЕС принимает абсурдные решения в отношении Грузии, заявил Кобахидзе

ТБИЛИСИ, 12 дек - РИА Новости. Евросоюз принимает абсурдные решения и делает абсурдные заявления в отношении Грузии, заявил журналистам в пятницу грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе в Ашхабаде.
В июле главы МИД Великобритании и 16 стран ЕС распространили совместное заявление, в котором выразили обеспокоенность сложившейся ситуацией в Грузии . В письме выражена обеспокоенность арестами оппозиционных политиков и подчеркнуто, что это противоречит европейским нормам и ценностям. Премьер Грузии назвал это совместное письмо печальным, а содержание документа - дезинформацией. Кобахидзе позднее выразил надежду, что отношения между страной и европейскими структурами будут улучшены. В ноябре Еврокомиссия квалифицировала Грузию как "номинальную" страну-кандидата в ЕС из-за "отступления от демократии".
Отношения между Грузией и Евросоюзом ухудшились после того, как в мае 2024 года грузинский парламент принял закон об иноагентах. Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе 28 ноября 2024 года заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. С тех пор в Грузии постоянно проходят акции протеста. Страны ЕС, в свою очередь, критикуют политику грузинских властей за откат демократии и антизападную риторику.
