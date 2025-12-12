https://ria.ru/20251212/evropol-2061756848.html
Европол предупредил о риске столкновений людей с роботами
Европол: в Европе к 2035 году могут произойти столкновения людей с роботами
ГААГА, 12 дек - РИА Новости. Столкновения людей с роботами в Европе могут стать реальностью к 2035 году: ошибки автономных систем и сбои алгоритмов способны привести к травмам и опасным инцидентам, сообщил в своем докладе Европол.
По оценке ведомства, к 2035 году роботы станут неотъемлемой частью повседневной жизни по всей Европе
. В домашних условиях персональные робот-ассистенты будут выполнять бытовые обязанности, обеспечивать компанию и поддерживать пожилых людей. В больницах же высокоточные машины на базе ИИ возьмут на себя широкий спектр задач — от хирургии и диагностики до помощи в передвижении пациентов.
Эти устройства станут мощными помощниками в работе полиции, медицины и промышленности, но одновременно - потенциально опасными объектами, способными причинить вред в случае сбоя или злонамеренного вмешательства. Интенсивная интеграция беспилотных систем в общественные пространства усиливает вероятность инцидентов между роботами и людьми.
"Хотя увеличение частоты встреч с различными типами роботов в повседневной жизни может привести к большей осведомленности и принятию, существует риск социальной отчужденности, разочарования и сопротивления роботам", - говорится в докладе.
Отмечается, что эти реакции могут быть результатом сбоев в работе роботов, приводящих к непреднамеренному вреду: например, аварии беспилотных такси или сервисных роботов в больницах, или просто к неодобрению самого их существования, а именно - из-за неудобств, вызванных полетами дронов.
"В такой тревожной обстановке даже незначительные сбои, такие как введение роботом в больнице неправильного лекарства, раздуваются до национальных скандалов, подпитывая популистские призывы "ставить людей на первое место", - сообщается в докладе.
Правоохранительные органы ЕС
уже сталкиваются с ситуациями, когда дроны вмешиваются в операции полиции, создают угрозу для спасательных служб или используются преступниками для слежки и нападений. Европол
предупреждает, что такие инциденты в будущем будут учащаться.