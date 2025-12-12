Рейтинг@Mail.ru
Европол предупредил о риске столкновений людей с роботами - РИА Новости, 12.12.2025
20:15 12.12.2025
Европол предупредил о риске столкновений людей с роботами
Европол предупредил о риске столкновений людей с роботами
Столкновения людей с роботами в Европе могут стать реальностью к 2035 году: ошибки автономных систем и сбои алгоритмов способны привести к травмам и опасным... РИА Новости, 12.12.2025
Европол предупредил о риске столкновений людей с роботами

Европол: в Европе к 2035 году могут произойти столкновения людей с роботами

ГААГА, 12 дек - РИА Новости. Столкновения людей с роботами в Европе могут стать реальностью к 2035 году: ошибки автономных систем и сбои алгоритмов способны привести к травмам и опасным инцидентам, сообщил в своем докладе Европол.
По оценке ведомства, к 2035 году роботы станут неотъемлемой частью повседневной жизни по всей Европе. В домашних условиях персональные робот-ассистенты будут выполнять бытовые обязанности, обеспечивать компанию и поддерживать пожилых людей. В больницах же высокоточные машины на базе ИИ возьмут на себя широкий спектр задач — от хирургии и диагностики до помощи в передвижении пациентов.
Число роботов в Amazon скоро сравняется с численностью людей, пишут СМИ
1 июля, 07:27
Число роботов в Amazon скоро сравняется с численностью людей, пишут СМИ
1 июля, 07:27
Эти устройства станут мощными помощниками в работе полиции, медицины и промышленности, но одновременно - потенциально опасными объектами, способными причинить вред в случае сбоя или злонамеренного вмешательства. Интенсивная интеграция беспилотных систем в общественные пространства усиливает вероятность инцидентов между роботами и людьми.
"Хотя увеличение частоты встреч с различными типами роботов в повседневной жизни может привести к большей осведомленности и принятию, существует риск социальной отчужденности, разочарования и сопротивления роботам", - говорится в докладе.
Отмечается, что эти реакции могут быть результатом сбоев в работе роботов, приводящих к непреднамеренному вреду: например, аварии беспилотных такси или сервисных роботов в больницах, или просто к неодобрению самого их существования, а именно - из-за неудобств, вызванных полетами дронов.
"В такой тревожной обстановке даже незначительные сбои, такие как введение роботом в больнице неправильного лекарства, раздуваются до национальных скандалов, подпитывая популистские призывы "ставить людей на первое место", - сообщается в докладе.
Правоохранительные органы ЕС уже сталкиваются с ситуациями, когда дроны вмешиваются в операции полиции, создают угрозу для спасательных служб или используются преступниками для слежки и нападений. Европол предупреждает, что такие инциденты в будущем будут учащаться.
В Китае создали самого маленького и легкого робота-трансформера
6 мая, 18:00
В Китае создали самого маленького и легкого робота-трансформера
6 мая, 18:00
 
В миреЕвропаЕврополЕвросоюз
 
 
