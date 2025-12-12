Европол предупредил о риске столкновений людей с роботами

ГААГА, 12 дек - РИА Новости. Столкновения людей с роботами в Европе могут стать реальностью к 2035 году: ошибки автономных систем и сбои алгоритмов способны привести к травмам и опасным инцидентам, сообщил в своем докладе Европол.

По оценке ведомства, к 2035 году роботы станут неотъемлемой частью повседневной жизни по всей Европе . В домашних условиях персональные робот-ассистенты будут выполнять бытовые обязанности, обеспечивать компанию и поддерживать пожилых людей. В больницах же высокоточные машины на базе ИИ возьмут на себя широкий спектр задач — от хирургии и диагностики до помощи в передвижении пациентов.

Эти устройства станут мощными помощниками в работе полиции, медицины и промышленности, но одновременно - потенциально опасными объектами, способными причинить вред в случае сбоя или злонамеренного вмешательства. Интенсивная интеграция беспилотных систем в общественные пространства усиливает вероятность инцидентов между роботами и людьми.

"Хотя увеличение частоты встреч с различными типами роботов в повседневной жизни может привести к большей осведомленности и принятию, существует риск социальной отчужденности, разочарования и сопротивления роботам", - говорится в докладе.

Отмечается, что эти реакции могут быть результатом сбоев в работе роботов, приводящих к непреднамеренному вреду: например, аварии беспилотных такси или сервисных роботов в больницах, или просто к неодобрению самого их существования, а именно - из-за неудобств, вызванных полетами дронов.

"В такой тревожной обстановке даже незначительные сбои, такие как введение роботом в больнице неправильного лекарства, раздуваются до национальных скандалов, подпитывая популистские призывы "ставить людей на первое место", - сообщается в докладе.