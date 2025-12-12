Британский министр сделал громкое заявление о войне

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Заместитель министра обороны Великобритании Алистер Карнс признал, что ведомство занимается насаждением военных настроений в обществе и хочет убедить людей в том, что может начаться война в Европе. Его цитирует Sky News.
"Тень войны снова стучится в двери Европы. Такова реальность. Мы должны быть готовы ее предотвратить", — заявил он.
Замминистра заявил, что работа по распространению военных настроений идет "быстрыми темпами". При этом Карнс признал, что на данный момент многие жители Великобритании не считают, что стране угрожает опасность, "даже несмотря на украинский конфликт".
Президент Владимир Путин на прошлой неделе заявил, что Россия не собирается воевать с Европой, но если та сама пойдет на такой шаг, то Москва готова к этому прямо сейчас.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Блок расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД уточняли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
