У Европы нет собственного решения по Украине, заявил Стубб - РИА Новости, 12.12.2025
11:19 12.12.2025 (обновлено: 12:09 12.12.2025)
У Европы нет собственного решения по Украине, заявил Стубб
2025-12-12T11:19:00+03:00
2025-12-12T12:09:00+03:00
Александр Стубб
Александр Стубб
© AP Photo / Sergei Grits
Александр Стубб. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. У Европы нет собственного решения по урегулированию украинского конфликта, заявил президент Финляндии Александр Стубб.
"Не существует европейского мирного решения, а есть три документа, первый из которых — план из двадцати пунктов, включающий территории. Второй касается гарантий безопасности, по нему ведутся переговоры между американцами, украинцами и европейцами. И третий касается восстановления Украины", — сказал он.
У Европы был шанс внести вклад в решение кризиса на Украине, заявил Лавров
25 ноября, 13:24
У Европы был шанс внести вклад в решение кризиса на Украине, заявил Лавров
25 ноября, 13:24
Стубб назвал ключевыми вопросами обсуждения территории и гарантии безопасности.
Накануне канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что европейские лидеры передали президенту США Дональду Трампу новое предложение по территориальным уступкам со стороны Киева.

Глава Белого дома отмечал, что американская делегация может принять участие в переговорах с представителями ЕС и Украины в субботу, если сочтет, что они могут принести результат.

Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Зеленский допустил проведение референдума по территориям, сообщили СМИ
11 декабря, 19:17

Обсуждение мирного плана США

На минувшей неделе Владимир Путин принял в Кремле Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера. Стороны около пяти часов обсуждали суть американской мирной инициативы, но компромиссный вариант найти пока не удалось.
Как позднее заявил российский лидер, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, были вопросы, с которыми Москва не согласна.
В свою очередь, Зеленский в понедельник отправился в Британию, где обсудил американское предложение с европейскими лидерами. Как пишут украинские издания, по итогам встречи он вновь отказался идти на уступки в вопросе территорий.
По данным портала Axios, Киев передал Вашингтону ответ на последние предложения американцев по урегулированию.
Трамп обвинил Зеленского в отказе поддержать план США по Украине
Вчера, 02:45
Трамп обвинил Зеленского в отказе поддержать план США по Украине
Вчера, 02:45
 
В миреСШАРоссияУкраинаВладимир ПутинФридрих МерцДональд ТрампМирный план США по УкраинеЕвропа
 
 
