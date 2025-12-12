Рейтинг@Mail.ru
Европу и Украину унизили и уничтожили. Окончательно и бесповоротно
08:00 12.12.2025 (обновлено: 10:05 12.12.2025)
Европу и Украину унизили и уничтожили. Окончательно и бесповоротно
Кирилл Стрельников
Кирилл Стрельников
© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
Кирилл Стрельников
Кирилл Стрельников
Если бы они этого не заслуживали с горочкой, то европейцам можно было бы даже посочувствовать: собственные экономики летят к чертям; через несколько лет для "средневзвешенного" европейца нынешние европейские языки будут иностранными; "общество всеобщего благоденствия" — оно же волшебный сад — аккуратно упаковывается в опилки для сдачи в архив. Сюда же прибавляется намечающееся унизительное поражение в украинской авантюре, которое умножит все проблемы на десять.
Европейские элиты втайне надеялись, что им удастся проскочить на ниточке, если только твердить заклинание "Америка с нами". Но, судя по всему, кого-то ждет кровавое разочарование.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
На выход из НАТО: враг Трампа предложил США альтернативу получше
Вчера, 08:00
Вчера западные новостные ленты оживленно перекидывались новостью о том, что впервые в истории Дания обозначила США в качестве потенциальной угрозы своей национальной безопасности: кто-то удачно слил отчет Службы внешней и военной разведки Дании (DDIS) за 2025 год. В отличие от подобных жалобных всхлипываний, раздававшихся после второй победы Дональда Трампа на президентских выборах, в этот раз датская разведка пришла к оглушительному выводу: Вашингтон "больше не исключает применения военной силы даже против союзников".
В свежем опросе граждан ЕС, проведенном European University Institute, опять же впервые в истории было зафиксировано, что подавляющее большинство европейцев теперь видят США на втором месте среди главных угроз — после, разумеется, России — причем США "обогнали" и терроризм, и Китай, и все остальное.
"А нет ли здесь руки Москвы?" — спросит пытливый читатель.
Есть рука, хором отвечают знатоки.
Вчера издание The Wall Street Journal опубликовало материал "План США по перестройке экономики России и Украины спровоцировал конфликт с Европой". Главная мысль: мирное соглашение США с Россией по Украине — не конец, а только начало европейских проблем. По задумке США, Россию нужно "поэтапно возвращать в мировую экономику", чтобы совместно "перепрошивать" послевоенное европейское пространство. По данным издания, часть европейских чиновников воспринимает американские планы как "экономический аналог Ялты" с разделом сфер влияния и ресурсов в Европе и вокруг нее.
Как же так? Америка же с нами, загоним русских орков за Урал — или где они там гнездились?
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Европа не сможет спасти Украину даже русскими деньгами
10 декабря, 08:00
Но хоррор-сериал "Байки из кремлевского склепа" только начинается. Вчера же поступила информация о том, что Трамп намерен создать альтернативу G7 — "Большую пятерку" — и пригласить туда Россию. В G5 будут Россия, США, Китай, Индия и Япония, но не будет Европы, потому что для нынешней администрации она считается не субъектом международных отношений, а их объектом.
А с объектом никто и никогда не имеет партнерских отношений, и никому в голову не придет рисковать собственными стратегическими интересами (и стратегической безопасностью) ради интересов этого самого объекта.
Забавно, что впервые на эту тему серьезно написал Bloomberg сразу после разгромной речи вице-президента США Джей Ди Вэнса в феврале этого года в Мюнхене: "Вывод простой — Европа нуждается в Америке, а Америка Трампа не видит необходимости в Европе".
С этого момента утекло прилично воды и украинских ухилянтов, и сейчас все серьезные аналитики сходятся в одном: "трансатлантический контракт", длившийся много десятилетий, по факту мертв.
На днях Дональд Трамп сказал про Европу: "Я думаю, они слабые" — и в этом соль. Данную мысль в двух фразах разъяснил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан: "Американцы понимают, что Европа зашла в тупик. <…> Слабый союзник не может защитить себя, и на него нельзя полагаться в международных делах".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Запад сплотился. Судьба Европы решена
9 декабря, 08:00
Если слабый союзник сходит с дистанции, нужен новый — сильный.
Известный американский журналист и общественный деятель Такер Карлсон достаточно популярно разъяснил, что имеет в виду Трамп, и заявил, что лучший союзник для США — это мы: "Если смотреть исключительно с точки зрения интересов США, с позиции "Америка прежде всего", самым очевидным выбором, конечно же, была бы Россия".
Вчера глава российского МИД Сергей Лавров подчеркнул, что переговоры России с США по Украине нацелены на достижение долгосрочного и устойчивого мира — и совершенно очевидно, что речь идет далеко не только об СВО, которая рано или поздно завершится с достижением нами всех обозначенных целей и задач. Речь идет о будущем всего континента, а следовательно — всего мира.
Канцлер Германии Фридрих Мерц печально сообщил, что "мы действительно переживаем поворотный момент: все уже не так, как раньше, мы живем в другом мире и в другое время. <…> Я уверен, что нас ждут в целом тяжелые годы".
Ну зачем же так грустно, мин херц? Наоборот — все только начинается, и будущее выглядит весьма оптимистично.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Амбиции России завели ее на самый верх
Вчера, 08:00
 
