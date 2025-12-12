В Еврокомиссии прокомментировали иск ЦБ России против Euroclear

БРЮССЕЛЬ, 12 дек – РИА Новости. Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис после встречи министров финансов стран ЕС заявил на просьбу прокомментировать иск ЦБ РФ против Euroclear, что финансовые институты ЕС, у которых находятся активы РФ полностью защищены от судебных разбирательств.