В ЕК назвали иск ЦБ России против Euroclear спекулятивным

БРЮССЕЛЬ, 12 дек – РИА Новости. Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис после встречи министров финансов стран ЕС назвал спекулятивным иск Банка России против бельгийского депозитария Euroclear и заявил, что депозитарии могут компенсировать любое изъятие в России за счет замороженных активов в ЕС.