Несколько евродепутатов примут участие в видеовстрече с представителями ГД - РИА Новости, 12.12.2025
12:27 12.12.2025
Несколько евродепутатов примут участие в видеовстрече с представителями ГД
Несколько евродепутатов примут участие в видеовстрече с российскими парламентариями в середине декабря, заявил РИА Новости евродепутат из Люксембурга Фернан... РИА Новости, 12.12.2025
в мире
люксембург (округ)
фернан картайзер
леонид слуцкий (политик)
госдума рф
европарламент
в мире, люксембург (округ), фернан картайзер, леонид слуцкий (политик), госдума рф, европарламент
В мире, Люксембург (округ), Фернан Картайзер, Леонид Слуцкий (политик), Госдума РФ, Европарламент
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 12 дек – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Несколько евродепутатов примут участие в видеовстрече с российскими парламентариями в середине декабря, заявил РИА Новости евродепутат из Люксембурга Фернан Картайзер.
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил 27 ноября, что депутаты Госдумы планируют до конца года провести встречу в формате видео-конференц-связи с представителями Европарламента во главе с депутатом Фернаном Картайзером.
"Да, другие депутаты будут участвовать. Некоторые - напрямую, другие - через своих помощников", - сказал он.
Флаги ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Евродепутаты опасаются репрессий ЕП, заявил Картайзер
В миреЛюксембург (округ)Фернан КартайзерЛеонид Слуцкий (политик)Госдума РФЕвропарламент
 
 
