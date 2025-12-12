Рейтинг@Mail.ru
В Euroclear заявили, что готовы защищаться от исков российских инвесторов - РИА Новости, 12.12.2025
13:15 12.12.2025 (обновлено: 13:35 12.12.2025)
В Euroclear заявили, что готовы защищаться от исков российских инвесторов
В Euroclear заявили, что готовы защищаться от исков российских инвесторов - РИА Новости, 12.12.2025
В Euroclear заявили, что готовы защищаться от исков российских инвесторов
В пресс-службе Euroclear заявили РИА Новости, что с 2022 года готовы защищаться от исков инвесторов из РФ, однако это не имеет отношения к иску ЦБ РФ, который... РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T13:15:00+03:00
2025-12-12T13:35:00+03:00
россия, euroclear, экономика, украина, москва, мария захарова, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии
Россия, Euroclear, Экономика, Украина, Москва, Мария Захарова, Евросоюз, Еврокомиссия, Санкции в отношении России
В Euroclear заявили, что готовы защищаться от исков российских инвесторов

Euroclear заявил, что с 2022 года готовы защищаться от исков инвесторов из РФ

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertЗдание штаб-квартиры Euroclear в Брюсселе
Здание штаб-квартиры Euroclear в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Здание штаб-квартиры Euroclear в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 12 дек - РИА Новости, Юрий Апрелефф. В пресс-службе Euroclear заявили РИА Новости, что с 2022 года готовы защищаться от исков инвесторов из РФ, однако это не имеет отношения к иску ЦБ РФ, который депозитарий не комментирует.
Банк России в пятницу опубликовал заявление в отношении планов Еврокомиссии по использованию его активов. Регулятор заявил, что планы ЕК по активам РФ незаконны, противоречат международному праву, нарушают суверенный иммунитет активов. В ЦБ добавили, что Россия оставляет за собой право без уведомления перейти к реализации всех доступных правовых механизмов защиты интересов в случае продвижения инициатив Евросоюза. Банк России оспорит любые действия ЕК, влекущие несогласованное использование его активов, во всех доступных компетентных органах.
Флаг Бельгии - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
В Минфине Бельгии отказались комментировать иск ЦБ к Euroclear
Вчера, 12:49
"Мы не комментируем заявление Банка России. Единственное, что можем сказать - с 2022 года Euroclear готов защищать свои интересы в российских юрисдикциях в рамках разбирательств, начатых российскими инвесторами, но это разные процедуры", - сказали в пресс-службе депозитария.
Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее отмечала, что Москва уже готовит пакет ответных мер на случай изъятия в ЕС замороженных российских активов. Как она уточнила позже, характер российского ответа будет сюрпризом.
ЦБ рассказал о сумме иска к Euroclear
Вчера, 12:37
ЦБ рассказал о сумме иска к Euroclear
Вчера, 12:37
 
