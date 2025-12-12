Премьер Эстонии пропал во время выступления Зеленского

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Премьер-министр Эстонии Кристен Михал исчез во время выступления Владимира Зеленского на онлайн-встрече так называемой "коалиции желающих", случившееся попало на видео.

Встреча так называемой "коалиции желающих" в онлайн-формате состоялась в четверг, в ходе нее Зеленский отчитался о проведенном с американскими чиновниками разговоре о гарантиях безопасности.