Премьер Эстонии пропал во время выступления Зеленского - РИА Новости, 12.12.2025
04:17 12.12.2025 (обновлено: 09:04 12.12.2025)
Премьер Эстонии пропал во время выступления Зеленского
Премьер-министр Эстонии Кристен Михал исчез во время выступления Владимира Зеленского на онлайн-встрече так называемой "коалиции желающих", случившееся попало... РИА Новости, 12.12.2025
в мире
эстония
великобритания
украина
владимир зеленский
кир стармер
эстония
великобритания
украина
в мире, эстония, великобритания, украина, владимир зеленский, кир стармер
В мире, Эстония, Великобритания, Украина, Владимир Зеленский, Кир Стармер
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Премьер-министр Эстонии Кристен Михал исчез во время выступления Владимира Зеленского на онлайн-встрече так называемой "коалиции желающих", случившееся попало на видео.
На записи видно, как в начале выступления Зеленского Михал еще сидит в кресле наравне с другими лидерами, однако спустя почти три минуты политик резко исчезает из кадра, оставив кресло пустым.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
"Атаковать со всей силой": генерал раскрыл, что задумал Зеленский
02:13
Оказавшийся в этот момент в кадре премьер-министр Великобритании Кир Стармер никак не прокомментировал исчезновение коллеги.
Встреча так называемой "коалиции желающих" в онлайн-формате состоялась в четверг, в ходе нее Зеленский отчитался о проведенном с американскими чиновниками разговоре о гарантиях безопасности.
На этой неделе Зеленский вновь отказался идти на уступки по территориям под предлогом, что Украина не имеет права отдавать "свои территории" ни по конституции, "ни по международному, ни по моральному праву".
Президент Эстонии Алар Карис - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
СМИ: президент Эстонии написал странный пост
Вчера, 01:29
 
В миреЭстонияВеликобританияУкраинаВладимир ЗеленскийКир Стармер
 
 
