https://ria.ru/20251212/estoniya-2061557745.html
Премьер Эстонии пропал во время выступления Зеленского
Премьер Эстонии пропал во время выступления Зеленского - РИА Новости, 12.12.2025
Премьер Эстонии пропал во время выступления Зеленского
Премьер-министр Эстонии Кристен Михал исчез во время выступления Владимира Зеленского на онлайн-встрече так называемой "коалиции желающих", случившееся попало... РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T04:17:00+03:00
2025-12-12T04:17:00+03:00
2025-12-12T09:04:00+03:00
в мире
эстония
великобритания
украина
владимир зеленский
кир стармер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061571572_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_dd5c11be031aefd0112d3ee2a974b081.jpg
https://ria.ru/20251212/ukraina-2061548666.html
https://ria.ru/20251211/estoniya-2061259923.html
эстония
великобритания
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061571572_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_47924353787f8e40ed4aa96b66e15641.jpg
Пустое кресло премьер-министр Эстонии во время выступления Зеленского
Пустое кресло премьер-министр Эстонии во время выступления Зеленского
2025-12-12T04:17
true
PT0M16S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, эстония, великобритания, украина, владимир зеленский, кир стармер
В мире, Эстония, Великобритания, Украина, Владимир Зеленский, Кир Стармер
Премьер Эстонии пропал во время выступления Зеленского
Премьер-министр Эстонии Михал исчез во время выступления Зеленского