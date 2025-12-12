Совет ЕС попытался оправдаться за решение о заморозке российских активов

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Совет ЕС в заявлении о бессрочной заморозке активов РФ заявил, что это решение было принято с целью ограничить ущерб для европейской экономики.
Ранее глава Евросовета Антониу Кошта заявил в соцсети X, что российские активы в ЕС будут заморожены до выплат Украине со стороны России.
"Сегодня Совет принял решение временно запретить любые переводы обратно в Россию активов российского Центрального банка, заблокированных в ЕС. Это решение было принято в срочном порядке для ограничения ущерба экономике Союза", - говорится в заявлении на сайте совета.
Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.