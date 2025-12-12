Совет ЕС попытался оправдаться за решение о заморозке российских активов

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Совет ЕС в заявлении о бессрочной заморозке активов РФ заявил, что это решение было принято с целью ограничить ущерб для европейской экономики.

"Сегодня Совет принял решение временно запретить любые переводы обратно в Россию активов российского Центрального банка, заблокированных в ЕС. Это решение было принято в срочном порядке для ограничения ущерба экономике Союза", - говорится в заявлении на сайте совета.