СМИ: ЕС хочет по-новому истолковать морское право - РИА Новости, 12.12.2025
20:57 12.12.2025
СМИ: ЕС хочет по-новому истолковать морское право
СМИ: ЕС хочет по-новому истолковать морское право - РИА Новости, 12.12.2025
СМИ: ЕС хочет по-новому истолковать морское право
Евросоюз планирует истолковывать по-новому конвенцию ООН по морскому праву якобы для борьбы с "теневым флотом России", сообщает портал Euractiv со ссылкой на... РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T20:57:00+03:00
2025-12-12T20:57:00+03:00
в мире
брюссель
португалия
греция
евросоюз
оон
брюссель
португалия
греция
в мире, брюссель, португалия, греция, евросоюз, оон
В мире, Брюссель, Португалия, Греция, Евросоюз, ООН
СМИ: ЕС хочет по-новому истолковать морское право

Euractiv: ЕС хочет истолковать по-новому морское право для борьбы с РФ

© РИА Новости / Ирина Калашникова | Перейти в медиабанкФлаги возле штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе
Флаги возле штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в медиабанк
Флаги возле штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Евросоюз планирует истолковывать по-новому конвенцию ООН по морскому праву якобы для борьбы с "теневым флотом России", сообщает портал Euractiv со ссылкой на документ, к которому он получил доступ.
"Столицы стран (ЕС - ред.) работают над проектом совместного истолкования конвенции ООН по морскому праву, которая предоставит национальным властям больше возможностей для проверки судов, которые подозревают в угрозе подводным кабелям и трубопроводам", - отмечает портал.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
В ЕС обсуждают захват танкеров, якобы входящих в "теневой флот" России
20 октября, 18:02
Euractiv указывает, что в 8-страничном документе ЕС, к которому он получил доступ, подчеркивается, что суда, которые ходят без указания принадлежности к стране, "представляют особый риск" .
"Они (страны ЕС - ред.) отстаивают свое право на проверку судов в открытом море или в своих водах, когда "есть веское основание подозревать, что судно не имеет принадлежности к стране", что фактически дает им право проверять судна, которые предположительно ходят без флага или с ложным флагом", - добавляет портал.
Как отметил Euractiv осведомленный источник, документ намерены принять в понедельник, когда в Брюсселе соберутся дипломатические представители. Отмечается, что текст все еще требуется доработать, так как Португалия и Греция имеют сомнения по поводу ряда пунктов.
По данным портала, страны ЕС заявляют, что хотят изменить национальные законы, чтобы обеспечить лучшую защиту для трубопроводов и другой инфраструктуры.
В МИД РФ ранее отмечали, что категорию так называемого "теневого флота" в ЕС выдумали в санкционном раже, самой этой категории в праве нет.
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Глава евродипломатии ждет от стран ЕС решений по "теневому флоту"
20 октября, 10:09
 
В миреБрюссельПортугалияГрецияЕвросоюзООН
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
