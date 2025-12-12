https://ria.ru/20251212/es-2061761061.html
СМИ: ЕС хочет по-новому истолковать морское право
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости.
Евросоюз планирует истолковывать по-новому конвенцию ООН по морскому праву якобы для борьбы с "теневым флотом России", сообщает портал Euractiv
со ссылкой на документ, к которому он получил доступ.
"Столицы стран (ЕС
- ред.) работают над проектом совместного истолкования конвенции ООН
по морскому праву, которая предоставит национальным властям больше возможностей для проверки судов, которые подозревают в угрозе подводным кабелям и трубопроводам", - отмечает портал.
Euractiv указывает, что в 8-страничном документе ЕС, к которому он получил доступ, подчеркивается, что суда, которые ходят без указания принадлежности к стране, "представляют особый риск" .
"Они (страны ЕС - ред.) отстаивают свое право на проверку судов в открытом море или в своих водах, когда "есть веское основание подозревать, что судно не имеет принадлежности к стране", что фактически дает им право проверять судна, которые предположительно ходят без флага или с ложным флагом", - добавляет портал.
Как отметил Euractiv осведомленный источник, документ намерены принять в понедельник, когда в Брюсселе
соберутся дипломатические представители. Отмечается, что текст все еще требуется доработать, так как Португалия
и Греция
имеют сомнения по поводу ряда пунктов.
По данным портала, страны ЕС заявляют, что хотят изменить национальные законы, чтобы обеспечить лучшую защиту для трубопроводов и другой инфраструктуры.
В МИД РФ ранее отмечали, что категорию так называемого "теневого флота" в ЕС выдумали в санкционном раже, самой этой категории в праве нет.