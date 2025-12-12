СМИ: ЕС хочет по-новому истолковать морское право

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Евросоюз планирует истолковывать по-новому конвенцию ООН по морскому праву якобы для борьбы с "теневым флотом России", сообщает портал Евросоюз планирует истолковывать по-новому конвенцию ООН по морскому праву якобы для борьбы с "теневым флотом России", сообщает портал Euractiv со ссылкой на документ, к которому он получил доступ.

"Столицы стран ( ЕС - ред.) работают над проектом совместного истолкования конвенции ООН по морскому праву, которая предоставит национальным властям больше возможностей для проверки судов, которые подозревают в угрозе подводным кабелям и трубопроводам", - отмечает портал.

Euractiv указывает, что в 8-страничном документе ЕС, к которому он получил доступ, подчеркивается, что суда, которые ходят без указания принадлежности к стране, "представляют особый риск" .

"Они (страны ЕС - ред.) отстаивают свое право на проверку судов в открытом море или в своих водах, когда "есть веское основание подозревать, что судно не имеет принадлежности к стране", что фактически дает им право проверять судна, которые предположительно ходят без флага или с ложным флагом", - добавляет портал.

Как отметил Euractiv осведомленный источник, документ намерены принять в понедельник, когда в Брюсселе соберутся дипломатические представители. Отмечается, что текст все еще требуется доработать, так как Португалия Греция имеют сомнения по поводу ряда пунктов.

По данным портала, страны ЕС заявляют, что хотят изменить национальные законы, чтобы обеспечить лучшую защиту для трубопроводов и другой инфраструктуры.