США не участвуют в переговорах ЕС по Украине, пишут СМИ

БЕРЛИН, 12 дек - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что страны ЕС пытаются подключить США к своим переговорам с Киевом по мирному плану, передает агентство DPA.
"Мы пытаемся вовлечь и американское правительство в переговоры, которые ведём между собой, а также с украинским правительством и украинским президентом", - сказал Мерц после встречи с председателем фракции "Европейская народная партия" (ЕНП) в парламенте ЕС Манфредом Вебером.
По словам Мерца, в международных усилиях по обеспечению гарантий безопасности для Украины всё ещё остаётся значительная потребность в прояснении. Он также подчеркнул, что важнейшим элементом гарантий является "длительное укрепление украинской армии".
"Мы готовы внести собственный вклад в это. Также потребуется вклад американцев", - добавил он.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский в понедельник направится в Берлин по приглашению канцлера Германии Мерца, где, среди прочего, примет участие в переговорах в формате евротройки. На данный момент неизвестно, будет ли на них присутствовать представитель США.